Цены на топливо в Украине по состоянию на 13 мая — сколько стоит бензин, газ и дизель

Цены на бензин в Украине — сколько будет стоить топливо завтра
На украинских АЗС цены на горючее не изменились. За выходные стоимость бензина, дизеля и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 13 мая вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 13 мая
По данным мониторингового сайта, 13 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,48 грн/л;
- А-95 — 55,84 грн/л;
- А-92 — 52,44 грн/л;
- дизельное топливо — 53,53 грн/л;
- сжиженный газ — 26,95 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 59,51 грн/л;
- А-95 — 55,89 грн/л;
- А-92 — 52,69 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 54,09 грн/л;
- сжиженный газ — 27,44 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 13 мая
13 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,49 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,30 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,96 грн/л.
Больше об авто
Напомним, цены на нефть подскочили к недельному пику в пятницу, 10 мая. Это произошло после того, как данные из США и Китая указали на рост спроса, а беспокойство из-за конфликта в Газе поддержало цены на черное золото.
Ранее мы рассказывали, что главными причинами ДТП в Украине есть превышение скорости и несоблюдение правил маневрирования. Такие нарушения особенно опасны на мокрой дороге.
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