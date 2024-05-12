Ціни на пальне в Україні станом на 13 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: УНІАН

На українських АЗС ціни на пальне не змінилися. За вихідні вартість бензину, дизелю та автогазу залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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За даними моніторингового сайту, 13 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,48 грн/л;

А-95 — 55,84 грн/л;

А-92 — 52,44 грн/л;

дизельне пальне — 53,53 грн/л;

скраплений газ — 26,95 грн/л.

A-95+ — 59,51 грн/л;

А-95 — 55,89 грн/л;

А-92 — 52,69 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 54,09 грн/л;

скраплений газ — 27,44 грн/л.

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13 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,49 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,30 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,96 грн/л.

Нагадаємо, ціни на нафту підскочили до тижневого піку у п'ятницю, 10 травня. Це сталося після того, як дані з США та Китаю вказали на зростання попиту, а занепокоєння через конфлікт в Газі підтримало ціни на чорне золото.

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