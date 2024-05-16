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Цены на ячмень в Украине резко упали — сколько стоит зерно в мае

16 мая 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 16 мая 2024 года
Сбор урожая. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на ячмень в Украине резко упали из-за увеличения урожая этой культуры и уменьшения спроса на нее на внешних рынках. Такое снижение цен может спровоцировать изменения в стратегиях выращивания и экспорта ячменя в Украину.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 16 мая 2024 года.

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По состоянию на 16 мая средняя цена на ячмень в Украине составляет 5 254 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на ячмень в Украине на 16 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на ячмень упала на 100 гривен. За последнюю неделю стоимость ячминя была стабильной и с пятницы, 10 мая, до вторника, 14 мая, составляла 5 354 гривны за тонну. Однако, в среду, 15 мая, цена на ячмень упала и составила уже 5 254 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

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Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак сообщил, что аграрный сектор Украины понес серьезные убытки из-за вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в активах, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских военных.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы.

Мы также писали, что гуманитарный коридор Черным морем функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.

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