Ціни на зернові в Україні станом на 16 травня 2024 року

Збір врожаю. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на ячмінь в Україні різко впали через збільшення врожаю цієї культури та зменшення попиту на неї на зовнішніх ринках. Таке зниження цін може спровокувати зміни в стратегіях вирощування та експорту ячменю в Україні.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 16 травня 2024 року.

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Станом на 16 травня середня ціна на ячмінь в Україні становить 5 254 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 16 травня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь впала на 100 гривень. За останній тиждень вартість ячміню була стабільною і з пятниці, 10 травня, до вівторка, 14 травня, становила 5 354 гривні за тонну. Проте, у середу, 15 травня, ціна на ячмінь впала і становила вже 5 254 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак повідомив, що аграрний сектор України зазнав серйозних збитків через вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки в активах, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських військових.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та пшениці.

Ми також писали, що гуманітарний коридор Чорним морем функціонує вже майже 9 місяців та продовжує забезпечувати країни світу продукцією українських аграріїв. Так, за весь час роботи з портів Великої Одеси було експортовано близько 45 мільйонів вантажів.