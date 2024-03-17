Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 17 марта 2024 года

Работник на металлургическом заводе. Фото: China Daily

На украинском рынке лома алюминия зафиксирована стабильность цен. В последние недели наблюдается отсутствие значительных колебаний в ценовой динамике этого вида сырья, что способствует поддержанию стабильности на рынке отходов металлургической промышленности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в марте.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — это третий по распространению металл в земной коре, однако он не проявляется в чистом виде из-за его высокой реактивности. Этот металл обладает очень низкой плотностью, примерно третью плотностью стали, что делает его очень легким. Благодаря этому свойству алюминиевые сплавы широко используются в самолетостроении и автомобильной промышленности для уменьшения веса конструкций и повышения топливной эффективности.

Еще одним интересным свойством алюминия является его хорошая коррозионная стойкость. При контакте с воздухом образуется тонкий слой оксида, защищающий металл от последующей реакции с кислородом.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема металлолома

Сдача алюминия на лом может приносить хорошую прибыль, но для этого важно соблюдать некоторые правила и рекомендации. Во-первых, необходимо отделять чистый алюминий от других металлических отходов, таких как сталь или медь, поскольку смеси металлов могут значительно снизить стоимость лома.

Далее важно очищать алюминиевые отходы от любых загрязнений, таких как краска, масло или другие вещества, которые могут уменьшить их качество и стоимость. Также стоит обратить внимание на форму и размер отходов: чем больше и однороднее они, тем лучше. Например, обрезки или прессованный лом могут быть более ценными, чем мелкий рассыпчатый материал.

Не менее важна способность находить лучшие места для сдачи алюминиевых отходов. Часто местные металлоломные пункты или специализированные предприятия могут принимать алюминиевый лом по лучшим ценам, чем просто утилизационные центры. Поэтому следует исследовать рынок и находить наиболее выгодные условия для сдачи материала.

Цены на лом алюминия в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия по состоянию на 17 марта 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 35 до 65 грн;

Винницкая область — от 20 до 40 грн;

Волынская область — от 35 до 50 грн;

Днепропетровская область — от 35 до 50 грн;

Житомирская область — от 30 до 50 грн;

Закарпатская область — от 35 до 50 грн;

Запорожская область — от 30 до 60 грн;

Ивано-Франковская область — от 25 до 50 грн;

Кировоградская область — от 30 до 50 грн;

Львовская область — от 30 до 55 грн;

Николаевская область — от 30 до 60 грн;

Одесская область — от 35 до 65 грн;

Полтавская область — от 30 до 50 грн;

Ровенская область — от 35 до 50 грн;

Сумская область — от 25 до 45 грн;

Тернопольская область — от 25 до 45 грн;

Харьковская область — от 30 до 55 грн;

Хмельницкая область — от 35 до 55 грн;

Черкасская область — от 30 до 45 грн;

Черновицкая область — от 30 до 50 грн;

Черниговская область — от 35 до 50 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета в Украине в феврале. Этот металл можно найти почти всюду в быту – от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на медь и латунь .