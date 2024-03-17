Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 17 березня 2024 року

Працівник на металургійному заводі. Фото: China Daily

На українському ринку брухту алюмінію зафіксована стабільність цін. Протягом останніх тижнів спостерігається відсутність значних коливань у ціновій динаміці цього виду сировини, що сприяє підтримці стабільності на ринку відходів металургійної промисловості.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у березні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — це третій за поширенням метал у земній корі, проте він не виявляється у чистому вигляді через його високу реактивність. Цей метал має дуже низьку щільність, приблизно третину щільності сталі, що робить його дуже легким. Завдяки цій властивості, алюмінієві сплави широко використовуються у літакобудуванні та автомобільній промисловості для зменшення ваги конструкцій та підвищення паливної ефективності.

Ще однією цікавою властивістю алюмінію є його хороша стійкість до корозії. При контакті з повітрям утворюється тонкий шар оксиду, який захищає метал від подальшої реакції з киснем.

Як правильно здавати алюміній у пункти приймання металобрухту

Здавання алюмінію на брухт може приносити гарний прибуток, але для цього важливо дотримуватися деяких правил і рекомендацій. По-перше, необхідно відокремлювати чистий алюміній від інших металевих відходів, таких як сталь або мідь, оскільки суміші металів можуть значно знизити вартість брухту.

Далі, важливо очищати алюмінієві відходи від будь-яких забруднень, таких як фарба, олива або інші речовини, що можуть зменшити їх якість і вартість. Також варто звернути увагу на форму і розмір відходів: чим більші та більш однорідні вони, тим краще. Наприклад, обрізки або пресований брухт можуть бути більш цінними, ніж дрібний розсипчастий матеріал.

Не менш важливою є здатність знаходити найкращі місця для здачі алюмінієвих відходів. Часто місцеві металобрухтові пункти або спеціалізовані підприємства можуть приймати алюмінієвий брухт за кращими цінами, ніж просто утилізаційні центри. Тому варто дослідити ринок та знаходити найбільш вигідні умови для здачі матеріалу.

Ціни на брухт алюмінію в Україні у березні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію станом на 17 березня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 35 до 65 грн;

Вінницька область — від 20 до 40 грн;

Волинська область — від 35 до 50 грн;

Дніпропетровська область — від 35 до 50 грн;

Житомирська область — від 30 до 50 грн;

Закарпатська область — від 35 до 50 грн;

Запорізька область — від 30 до 60 грн;

Івано-Франківська область — від 25 до 50 грн;

Кіровоградська область — від 30 до 50 грн;

Львівська область — від 30 до 55 грн;

Миколаївська область — від 30 до 60 грн;

Одеська область — від 35 до 65 грн;

Полтавська область — від 30 до 50 грн;

Рівненська область — від 35 до 50 грн;

Сумська область — від 25 до 45 грн;

Тернопільська область — від 25 до 45 грн;

Харківська область — від 30 до 55 грн;

Хмельницька область — від 35 до 55 грн;

Черкаська область — від 30 до 45 грн;

Чернівецька область — від 30 до 50 грн;

Чернігівська область — від 35 до 50 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чормету в Україні у лютому. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті — від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на мідь та латунь.