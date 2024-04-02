Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 2 апреля 2024 года

Сталевар на металлургическом заводе "Запорожсталь". Фото: The New York Times

В начале апреля цены на латунь в Украине остаются на уровне предыдущего месяца, что является важнейшей новостью для отрасли металлургии и производства. Такое стабильное положение свидетельствует об удержании спроса и поддержке рыночной динамики.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в апреле.

Читайте также:

Интересные факты о латуне

Латунь — один из старейших известных человечеству сплавов. Она использовалась еще в древнем Египте и древнем Риме для изготовления украшений, посуды и монет. В это время латунь считалась очень ценным материалом, поскольку сочетала в себе прочность меди с привлекательным золотистым оттенком цинка.

Еще одна интересная вещь о латуне — это ее свойство "самоочищения". Под влиянием атмосферных условий латунь образует защитный оксидный слой, который защищает ее от дальнейшей коррозии и загрязнений. Это делает латунь достаточно популярным материалом для изготовления долговечных изделий, сохраняющих свой вид в течение длительного времени.

Как дороже всего сдать латунь на лом

Если вы планируете сдать латунь в пункт приема вторсырья и хотите получить за него максимально высокую цену, важно придерживаться нескольких советов. Во-первых, проверьте рыночную цену латуни на момент вашего визита в пункт переработки, поскольку цены могут изменяться в зависимости от ситуации на рынке металлов.

Далее важно максимально очистить латунь от других материалов, таких как пластик, резина или другие загрязнения. Чем чище будет ваш материал, тем больше он будет весить и, соответственно, вы получите больше денег за него.

Также важно обратить внимание на качество латуни. Чем выше качество металла, тем выше цена, которую вы можете получить за его сдачу. Если латунь содержит дополнительные сплавы или примеси, это может повлиять на ее цену.

Наконец важно выбрать надежный пункт приема, где вас обслужат быстро и честно. Некоторые пункты приема могут иметь лучшие цены или специальные предложения для постоянных клиентов.

Цены на латунь в Украине в апреле

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 110 до 160 грн;

Винницкая область — от 140 до 175 грн;

Волынская область — от 105 до 145 грн;

Днепропетровская область — от 130 до 155 грн;

Житомирская область — от 125 до 150 грн;

Закарпатская область — от 115 до 160 грн;

Запорожская область — от 135 до 160 грн;

Ивано-Франковская область — от 120 до 150 грн;

Кировоградская область — от 105 до 135 грн;

Львовская область — от 120 до 155 грн;

Николаевская область — от 125 до 160 грн;

Одесская область — от 140 до 165 грн;

Полтавская область — от 130 до 165 грн;

Ровенская область — от 120 до 150 грн;

Сумская область — от 105 до 140 грн;

Тернопольская область — от 85 до 105 грн;

Харьковская область — от 140 до 170 грн;

Хмельницкая область — от 125 до 150 грн;

Черкасская область — от 135 до 170 грн;

Черновицкая область — от 115 до 140 грн;

Черниговская область — от 120 до 150 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в апреле. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом чермета в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на золото и медь.