Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 2 квітня 2024 року

Сталевар на металургійному заводі "Запоріжсталь". Фото: The New York Times

На початку квітня ціни на латунь в Україні залишаються на рівні попереднього місяця, що є важливою новиною для галузі металургії та виробництва. Таке стабільне становище свідчить про утримання попиту і підтримку ринкової динаміки.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у квітні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — один з найстаріших відомих людству сплавів. Вона використовувалася ще в давньому Єгипті і давньому Римі для виготовлення прикрас, посуду та монет. У ці часи латунь вважалася дуже цінним матеріалом, оскільки поєднувала в собі міцність міді із привабливим золотистим відтінком цинку.

Ще одна цікава річ про латунь — це її властивість "самоочищення". Під впливом атмосферних умов, латунь утворює захисний оксидний шар, який захищає її від подальшої корозії та забруднень. Це робить латунь досить популярним матеріалом для виготовлення довговічних виробів, які зберігають свій вигляд протягом тривалого часу.

Як найдорожче здати латунь на брухт

Якщо ви плануєте здати латунь у пункт приймання вторсировини і хочете отримати за неї максимально високу ціну, важливо дотримуватися кількох порад. По-перше, перевірте ринкову ціну латуні на момент вашого візиту до пункту переробки, оскільки ціни можуть змінюватися в залежності від ситуації на ринку металів.

Далі, важливо максимально очистити латунь від інших матеріалів, таких як пластик, гума або інші забруднення. Чим чистіше буде ваш матеріал, тим більше він буде важити і, відповідно, ви отримаєте більше грошей за нього.

Також важливо звернути увагу на якість латуні. Чим вища якість металу, тим вища ціна, яку ви можете отримати за його здачу. Якщо ваша латунь містить додаткові сплави або домішки, це може вплинути на її ціну.

Нарешті, важливо обрати надійний пункт приймання, де вас обслужать швидко та чесно. Деякі пункти приймання можуть мати кращі ціни або спеціальні пропозиції для постійних клієнтів.

Ціни на латунь в Україні у квітні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 110 до 160 грн;

Вінницька область — від 140 до 175 грн;

Волинська область — від 105 до 145 грн;

Дніпропетровська область — від 130 до 155 грн;

Житомирська область — від 125 до 150 грн;

Закарпатська область — від 115 до 160 грн;

Запорізька область — від 135 до 160 грн;

Івано-Франківська область — від 120 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 105 до 135 грн;

Львівська область — від 120 до 155 грн;

Миколаївська область — від 125 до 160 грн;

Одеська область — від 140 до 165 грн;

Полтавська область — від 130 до 165 грн;

Рівненська область — від 120 до 150 грн;

Сумська область — від 105 до 140 грн;

Тернопільська область — від 85 до 105 грн;

Харківська область — від 140 до 170 грн;

Хмельницька область — від 125 до 150 грн;

Черкаська область — від 135 до 170 грн;

Чернівецька область — від 115 до 140 грн;

Чернігівська область — від 120 до 150 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у квітні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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