Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 30 березня 2024 року

Обробка металу. Фото: Shutterstock

На українському ринку чорного металу спостерігається стабільність цін, що створює вигідні умови для здачі цього матеріалу на переробку. Така ситуація сприяє зростанню інтересу українських підприємств та громадян до утилізації чормету.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні наприкінці березня.

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Цікаві факти про чорний метал

Декілька цікавих фактів про чорний метал, які можуть вас зацікавити:

Довговічність. Чормет, зокрема сталь, є одним з найбільш довговічних матеріалів, які використовуються у будівництві та виробництві. Сталеві конструкції можуть прослужити десятиліттями без зазначних змін у своїй міцності та стабільності.

Чормет, зокрема сталь, є одним з найбільш довговічних матеріалів, які використовуються у будівництві та виробництві. Сталеві конструкції можуть прослужити десятиліттями без зазначних змін у своїй міцності та стабільності. Переробка. Чорний метал можна повторно використовувати у великій кількості, оскільки його можна переробити у нові вироби без втрати якості. Це робить його одним з найбільш ефективних відходів, які можна використовувати для утилізації.

Чорний метал можна повторно використовувати у великій кількості, оскільки його можна переробити у нові вироби без втрати якості. Це робить його одним з найбільш ефективних відходів, які можна використовувати для утилізації. Витрати енергії. Виробництво чормету потребує значно менше енергії порівняно з виробництвом інших металів, таких як алюміній. Це робить його більш екологічно чистим варіантом для виробництва.

Виробництво чормету потребує значно менше енергії порівняно з виробництвом інших металів, таких як алюміній. Це робить його більш екологічно чистим варіантом для виробництва. Властивості. Чорний метал має високу міцність і може витримувати великі навантаження без деформації. Ці властивості роблять його ідеальним матеріалом для будівництва мостів, хмарочосів та інших споруд, де потрібна висока стійкість до навантажень.

Як правильно здавати металобрухт

Для того, щоб правильно здати чорний метал на переробку, слід виконати кілька кроків:

Розділіть металобрухт за типом металу (сталь, чорний метал, алюміній тощо). Це допоможе отримати кращу ціну за ваш відходи.

Відокремте метал від інших матеріалів, таких як пластик, скло, дерево. Чистий брухт оцінюється вище.

Якщо можливо, скомпактуйте металобрухт для зменшення обсягу. Це зручно для транспортування та здавання.

Потрібно зважити свій метал перед здачею. Це дозволить вам точно визначити кількість брухту, яку ви здаете, і отримати коректну ціну за неї.

Доставте металобрухт на переробний пункт або склад. Переконайтеся, що вам видадуть чек або документ, який підтверджує здачу відходів.

Перед здачею металу перегляньте правила та вимоги переробного пункту. Деякі пункти можуть мати обмеження щодо типу та розміру брухту, який вони приймають.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3, грн до 5 грн;

Львівська область — від 3, грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн;

Одеська область — від 3 грн до 5 грн;

Полтавська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 6 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 6 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у березні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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