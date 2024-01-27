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Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в январе

27 января 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 27 января 2024
Выплавка металла. Фото: westmettrade.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Латунь — это сплав преимущественно из меди и цинка, обладающий превосходной коррозионной стойкостью и золотистым оттенком. Этот металл применяется в различных областях, включая изготовление музыкальных инструментов, декоративных изделий, электротехники и водопроводных систем. Латунь поражает своей способностью к обработке, литью и гармоничному сочетанию практичности с эстетикой. Дополнительным плюсом является возможность неплохо заработать при сдаче латуни на переработку в пункты приема металлолома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине 27 января.

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Интересные факты о латуне

Латунь — это не только практический материал, но и часть культурной истории, поражая своей вариативностью применений и утонченным искусством.

Латунь используется человечеством еще с давних времен. Археологические находки подтверждают, что этот сплав был известен и использовался еще во времена древнего Рима и Месопотамии. В Храме Золотого Дракона на Тайване расположены невероятные латунные двери. Это шедевр металлургического искусства, а их вес превышает 8 тонн.

В Индии традиционно изготовляют поразительные латунные статуэтки. Мастера вручную создают детализированные и красивые произведения искусства, используя литье и резьбу. В Виктории, Канада, расположен один из самых больших латунных колоколов в мире. Колокол "После бури" весит более 8 тонн и стал частью памятника городского парка.

Во многих странах латунь используется для изготовления монет, поскольку сочетает в себе прочность и способность выдерживать коррозию. Латунные монеты могут иметь золотистый или цветной вид. Также латунь широко используется для изготовления музыкальных инструментов, таких как трубы, саксофоны и фаготы. Этот материал помогает создать обильный и теплый звук.

Как правильно сдавать латунь на металлолом

Медь и латунь имеют схожие характеристики, но основное отличие между этими двумя материалами состоит в том, что медь является чистым металлом, в то время как латунь является медным сплавом с другими металлами. Эта разница влияет на рыночные цены, где медь оценивается выше латуни.

Существует несколько способов различения меди и латуни. Медь имеет красно-розовый или коричневый оттенок, тогда как латунь имеет желтоватый цвет, напоминающий золото. Звуковой тест также эффективен при распознавании этих металлов: удар по меду создает глухой, низкий звук, тогда как латунь издает более звонкий звук.

Кроме того, соляной раствор может помочь в их идентификации. Медь является более активным металлом, чем цинк, основной компонент латуни. Поэтому медь более подвержена окислению в соляном растворе. Если предмет сделан из меда, на его поверхности появится зеленый или синий налет. Если же предмет сделан из латуни, то на его поверхности налета не будет. Цинк, содержащийся в латуни, предотвращает окисление меди.

Для максимизации прибыли при сдаче латуни в пункты приема вторичного сырья рекомендуется очищать изделия от неметаллических компонентов и загрязнений. Также целесообразно классифицировать латунь согласно требованиям переработки и, по возможности, разрезать большие детали на более мелкие для облегчения переработки.

Цены на латунь в Украине в январе

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 125 до 175 грн;
  • Винницкая область — от 125 до 150 грн;
  • Волынская область — от 90 до 120 грн;
  • Днепропетровская область — от 120 до 155 грн;
  • Житомирская область — от 70 до 105 грн;
  • Закарпатская область — от 90 до 125 грн;
  • Запорожская область — от 135 до 170 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 115 до 165 грн;
  • Кировоградская область — от 70 до 95 грн;
  • Львовская область — от 115 до 145 грн;
  • Николаевская область — от 115 до 155 грн;
  • Одесская область — от 145 до 175 грн;
  • Полтавская область — от 130 до 170 грн;
  • Ровенская область — от 70 до 100 грн;
  • Сумская область — от 80 до 105 грн;
  • Тернопольская область — от 70 до 100 грн;
  • Харьковская область — от 145 до 175 грн;
  • Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;
  • Черкасская область — от 85 до 125 грн;
  • Черновицкая область — от 95 до 135 грн;
  • Черниговская область — от 135 до 155 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия, бронзы, чермета и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине. Эти редкие и драгоценные металлы играют важную роль в истории человечества.

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