Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 27 января 2024

Выплавка металла. Фото: westmettrade.com

Латунь — это сплав преимущественно из меди и цинка, обладающий превосходной коррозионной стойкостью и золотистым оттенком. Этот металл применяется в различных областях, включая изготовление музыкальных инструментов, декоративных изделий, электротехники и водопроводных систем. Латунь поражает своей способностью к обработке, литью и гармоничному сочетанию практичности с эстетикой. Дополнительным плюсом является возможность неплохо заработать при сдаче латуни на переработку в пункты приема металлолома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине 27 января.

Читайте также:

Интересные факты о латуне

Латунь — это не только практический материал, но и часть культурной истории, поражая своей вариативностью применений и утонченным искусством.

Латунь используется человечеством еще с давних времен. Археологические находки подтверждают, что этот сплав был известен и использовался еще во времена древнего Рима и Месопотамии. В Храме Золотого Дракона на Тайване расположены невероятные латунные двери. Это шедевр металлургического искусства, а их вес превышает 8 тонн.

В Индии традиционно изготовляют поразительные латунные статуэтки. Мастера вручную создают детализированные и красивые произведения искусства, используя литье и резьбу. В Виктории, Канада, расположен один из самых больших латунных колоколов в мире. Колокол "После бури" весит более 8 тонн и стал частью памятника городского парка.

Во многих странах латунь используется для изготовления монет, поскольку сочетает в себе прочность и способность выдерживать коррозию. Латунные монеты могут иметь золотистый или цветной вид. Также латунь широко используется для изготовления музыкальных инструментов, таких как трубы, саксофоны и фаготы. Этот материал помогает создать обильный и теплый звук.

Как правильно сдавать латунь на металлолом

Медь и латунь имеют схожие характеристики, но основное отличие между этими двумя материалами состоит в том, что медь является чистым металлом, в то время как латунь является медным сплавом с другими металлами. Эта разница влияет на рыночные цены, где медь оценивается выше латуни.

Существует несколько способов различения меди и латуни. Медь имеет красно-розовый или коричневый оттенок, тогда как латунь имеет желтоватый цвет, напоминающий золото. Звуковой тест также эффективен при распознавании этих металлов: удар по меду создает глухой, низкий звук, тогда как латунь издает более звонкий звук.

Кроме того, соляной раствор может помочь в их идентификации. Медь является более активным металлом, чем цинк, основной компонент латуни. Поэтому медь более подвержена окислению в соляном растворе. Если предмет сделан из меда, на его поверхности появится зеленый или синий налет. Если же предмет сделан из латуни, то на его поверхности налета не будет. Цинк, содержащийся в латуни, предотвращает окисление меди.

Для максимизации прибыли при сдаче латуни в пункты приема вторичного сырья рекомендуется очищать изделия от неметаллических компонентов и загрязнений. Также целесообразно классифицировать латунь согласно требованиям переработки и, по возможности, разрезать большие детали на более мелкие для облегчения переработки.

Цены на латунь в Украине в январе

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 125 до 175 грн;

Винницкая область — от 125 до 150 грн;

Волынская область — от 90 до 120 грн;

Днепропетровская область — от 120 до 155 грн;

Житомирская область — от 70 до 105 грн;

Закарпатская область — от 90 до 125 грн;

Запорожская область — от 135 до 170 грн;

Ивано-Франковская область — от 115 до 165 грн;

Кировоградская область — от 70 до 95 грн;

Львовская область — от 115 до 145 грн;

Николаевская область — от 115 до 155 грн;

Одесская область — от 145 до 175 грн;

Полтавская область — от 130 до 170 грн;

Ровенская область — от 70 до 100 грн;

Сумская область — от 80 до 105 грн;

Тернопольская область — от 70 до 100 грн;

Харьковская область — от 145 до 175 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;

Черкасская область — от 85 до 125 грн;

Черновицкая область — от 95 до 135 грн;

Черниговская область — от 135 до 155 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия, бронзы, чермета и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине. Эти редкие и драгоценные металлы играют важную роль в истории человечества.