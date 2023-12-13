Ціни на металобрухт та нержавіючу сталь в Україні станом на 13 грудня 2023

Виготовлення сталі. Фото: pixabay.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нержавіюча сталь є сплавом заліза, вуглецю і хрому, що має високу міцність, тривалий термін служби та, звичайно, стійкість до корозії . Завдяки цим характеристикам цей метал є невід'ємною складовою у різних галузях виробництва та економіки. Нержавіюча сталь застосовується у будівництві, машинобудуванні, харчовій промисловості, медицині, енергетиці та багатьох інших сферах. Цей матеріал є ключовим у виробництві посуду, сантехніки, автомобілів, суден, трубопроводів, мостів та інших конструкцій.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг неіржавної сталі в Україні у грудні.

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Цікаві факти про неіржавну сталь

Першу нержавіючу сталь відкрив Гаррі Брірлі, металург із Шеффілда, коли він проводив експеримент із різними типами збройової сталі у 1913 році. Він зауважив, що сталь із 13% вмістом хрому не зазнала корозії протягом кількох місяців.

Виробництво нержавіючої сталі розділено на 6 процесів: плавлення та лиття, формування, термообробка, видалення окалини, різання та обробка. Спершу залізо або сталь, яка є сировиною для нержавіючої сталі, плавиться в електричній печі. Далі метал проходить формування на машині гарячої прокатки. Третій етап — термічна обробка, яка називається стадією відпалу. Мета цього етапу — зняти внутрішні напруження та розм'якшити метал. Внаслідок відпалу на сталі утворилася окалина, яку необхідно видалити. А потім наступний етап — різання та обробка.

Нержавіюча сталь протистоїть іржі, тому що коли вона піддається впливу кисню і вологи, то утворює тонку оксидну плівку і, по суті, відновлюється сама по собі.

Нержавіюча сталь може розширюватися та стискатись при зміні температури. Будівельна галузь повинна враховувати теплове розширення під час використання сталевих матеріалів, у тому числі нержавіючої сталі, для будівництва будівель. Наприклад, висота Ейфелевої вежі влітку становить близько 300 метрів, але у холодні дні металева вежа стає приблизно на 15 сантиметрів коротшою.

Нержавіюча сталь є одним із найбільш перероблюваних металів у світі. Вона повністю придатна для вторинної переробки та практично ніколи не втрачає якості навіть при багаторазовому використанні. Переробка використаних металів може знизити забруднення повітря та води, захищаючи довкілля.

Як найдорожче здати неіржавну сталь на металобрухт у грудні

Ціни на нержавіючу сталь у пунктах прийому вторинної сировини залежать від кількох факторів, які слід врахувати, якщо ви прагнете отримати максимальну вигоду від продажу брухту. Наприклад, слід пам'ятати, що вартість високолегованої сталі вища, ніж ціна слаболегованої.

Це пояснюється тим, що високолеговані сталі містять більш цінні і дорогі компоненти, такі як хром, нікель, молібден і ванадій. Ці добавки надають певним типам стали додаткові характеристики, такі як збільшена корозійна стійкість та підвищена міцність.

Якість "нержавійки" можна визначити, звернувши увагу на такі ознаки:

Високолегована нержавіюча сталь зберігає стійкість до корозії, не змінюючи колір і не утворюючи жовті плями при впливі води. Крім того, вона має достатню стійкість до корозії для витримування впливу сольового розчину. Короткі та прямі іскри при обробці сталі також свідчать про її високу якість.

Однією з відомих марок нержавіючої сталі є А2, що широко використовується у виробництві різного кухонного приладдя. А2— це високолегована сталь з більш ніж 12% вмістом хрому.

Лом нержавіючої сталі, що містить нікель, часто поділяється на дві категорії. Перша група включає від 2 до 5% нікелю та в основному складається з сантехнічних відходів. Друга група включає термостійкі метали, такі як пластини, обрізки та будівельні відходи, що містять близько 12% нікелю.

Для кращої ціни за нержавіючу сталь також рекомендується підготувати брухт перед здаванням. Важливо правильно класифікувати в залежності від типу. Також необхідно позбутися бруду, пластику та інших неметалевих включень, які можуть бути присутніми у виробах. Якщо є можливість, наперед зважте свій металобрухт, щоб оцінити приблизну ціну і уникнути непорозумінь на пунктах прийому металобрухту.

Ціни на брухт неіржавної сталі в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг "неіржавійки", згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 20 до 40 грн

Вінницька область — від 15 до 30 грн

Дніпропетровська область — від 25 до 45 грн

Житомирська область — від 25 до 35 грн

Закарпатська область — від 15 до 25 грн

Запорізька область — від 20 до 30 грн

Івано-Франківська область — від 15 до 25 грн

Кіровоградська область — від 20 до 35 грн

Львівська область — від 20 до 35 грн

Миколаївська область — від 25 до 40 грн

Одеська область — від 35 до 45 грн

Полтавська область — від 30 до 40 грн

Сумська область — від 20 до 30 грн

Тернопільська область — від 25 до 35 грн

Харківська область — від 30 до 45 грн

Хмельницька область — від 25 до 35 грн

Черкаська область — від 15 до 25 грн

Чернівецька область — від 25 до 30 грн

Чернігівська область — від 15 до 25 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у грудні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.