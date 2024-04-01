Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 1 апреля 2024 года

Выплавка алюминия. Фото: Bloomberg

В Украине с 1 апреля может наблюдаться рост цен на алюминий . Предполагается, что ценовая динамика отразится на уровне потребительских цен для производителей и потребителей.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в апреле.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий является третьим по распространенности химическим элементом в земной коре и первым среди металлов. Он является легким и прочным материалом, обладающим большой коррозионной стойкостью, что делает его очень популярным для использования в аэрокосмической, автомобильной и строительной промышленности.

Интересный факт: в прошлом этот металл был дороже золота! В конце XIX века в США было изготовлено только несколько килограммов алюминия, и он числился очень ценным металлом. Однако с появлением новых технологий производства цена на этот металл резко снизилась, что привело к тому, что он стал доступным широкому потребителю.

Переработка алюминия позволяет использовать этот металл многократно без потери качества. Этот процесс можно повторять нескончаемое количество раз. Кроме того, переработка приводит к значительной экономии энергии, поскольку требует на 95% меньше энергии, чем производство первичного алюминия.

Как правильно сдавать алюминий на лом

Сдача отработанного алюминия в пункты приема отходов может быть полезна для окружающей среды и позволяет сохранить природные ресурсы. Прежде чем сдавать алюминиевые отходы, они должны быть отделены от других видов мусора, таких как пластик или стекло. Для этого можно использовать специальные контейнеры для сортировки мусора или раздельного сборника.

После того, как вы отделили алюминиевые отходы, следует проверить, имеют ли они загрязнения. Если да, они должны быть отмыты или очищены от других материалов, находящихся на их поверхности. Затем вы можете доставить алюминиевый лом в местный пункт приема отходов или вторичной переработки, где он будет использован для изготовления новых изделий из алюминия.

Цены на алюминий в Украине в апреле.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия в апреле, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 70 грн;

Винницкая область — от 55 до 85 грн;

Волынская область — 50 до 75 грн;

Днепропетровская область — от 55 до 75 грн;

Житомирская область — от 45 до 65 грн;

Закарпатская область — от 55 до 80 грн;

Запорожская область — от 60 до 90 грн;

Ивано-Франковская область — от 55 до 85 грн;

Кировоградская область — от 45 до 75 грн;

Львовская область — от 45 до 70 грн;

Николаевская область — от 55 до 80 грн;

Одесская область — от 55 до 80 грн;

Полтавская область — от 55 до 80 грн;

Ровенская область — от 60 до 75 грн;

Сумская область — от 50 до 75 грн;

Тернопольская область — от 60 до 75 грн;

Харьковская область — от 55 до 75 грн;

Хмельницкая область — от 45 до 65 грн;

Черкасская область — от 55 до 70 грн;

Черновицкая область — от 50 до 70 грн;

Черниговская область — от 50 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в марте. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом чермета в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на золото и медь.