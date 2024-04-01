Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 1 квітня 2024 року

Виплавка алюмінію. Фото: Bloomberg

В Україні з 1 квітня може спостерігатися зростання цін на алюміній. Передбачається, що цінова динаміка відобразиться на рівні споживчих цін для кінцевих виробників та споживачів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у квітні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній є третім за поширеністю хімічним елементом у земній корі та першим серед металів. Він є легким і міцним матеріалом, що має велику корозійну стійкість, що робить його дуже популярним для використання в аерокосмічній, автомобільній та будівельній промисловості.

Інтересний факт: у минулому цей метал був дорожчим за золото! Наприкінці XIX століття в США було виготовлено тільки кілька кілограмів алюмінію, і він вважався дуже цінним металом. Однак з появою нових технологій виробництва ціна на цей метал різко знизилася, що призвело до того, що він став доступним для широкого споживача.

Переробка алюмінію дозволяє використовувати цей метал багато разів без втрати якості. Цей процес можна повторювати нескінченну кількість разів. Крім того, переробка призводить до значної економії енергії, оскільки потребує на 95% менше енергії, ніж виробництво первинного алюмінію.

Як правильно здавати алюміній на брухт

Здавання відпрацьованого алюмінію до пунктів приймання відходів може бути корисним для оточуючого середовища і дозволяє зберегти природні ресурси. Перш ніж здавати алюмінієві відходи, вони повинні бути відокремлені від інших видів сміття, таких як пластик або скло. Для цього можна використовувати спеціальні контейнери для сортування сміття або роздільної збірки.

Після того, як ви відокремили алюмінієві відходи, слід перевірити, чи вони мають забруднення. Якщо так, вони повинні бути відмиті або очищені від інших матеріалів, що можуть знаходитися на їх поверхні. Потім ви можете доставити алюмінієвий брухт до місцевого пункту приймання відходів або вторинної переробки, де він буде використаний для виготовлення нових виробів з алюмінію.

Ціни на алюміній в Україні у квітні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію у квітні, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 70 грн;

Вінницька область — від 55 до 85 грн;

Волинська область — 50 до 75 грн;

Дніпропетровська область — від 55 до 75 грн;

Житомирська область — від 45 до 65 грн;

Закарпатська область — від 55 до 80 грн;

Запорізька область — від 60 до 90 грн;

Івано-Франківська область — від 55 до 85 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 75 грн;

Львівська область — від 45 до 70 грн;

Миколаївська область — від 55 до 80 грн;

Одеська область — від 55 до 80 грн;

Полтавська область — від 55 до 80 грн;

Рівненська область — від 60 до 75 грн;

Сумська область — від 50 до 75 грн;

Тернопільська область — від 60 до 75 грн;

Харківська область — від 55 до 75 грн;

Хмельницька область — від 45 до 65 грн;

Черкаська область — від 55 до 70 грн;

Чернівецька область — від 50 до 70 грн;

Чернігівська область — від 50 до 65 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у березні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує брухт чормету в Україні. Це досить дорогий метал, який також можна здати. Також ми зібрали ціни на золото та мідь.