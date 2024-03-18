Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 18 марта 2024 года

Обработка металла. Фото: Reuters

Стоимость латуни не меняется в течение длительного времени. Стабильные цены на латунь в Украине стимулируют как бизнесы, так и индивидуальных пользователей к его переработке. Это выгодно не только компаниям, но и обычным людям, которые могут получить дополнительную прибыль, сдав отработанные изделия на переработку.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома латуни в Украине в марте.

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Интересные факты о латуни

Латунь — это сплав меди и цинка, отличающийся своей высокой коррозионной стойкостью и декоративным видом. Этот металл используется в производстве музыкальных инструментов, машиностроении, производстве украшений и монет. Этот материал обладает высокой теплопроводностью и применяется для производства радиаторов и оборудования для переработки пищи.

Латунь обладает свойством "самозазоривания", что означает, что она становится крепче при длительном использовании. Этот материал также известен своим бактерицидным действием, поэтому используется для изготовления медицинских инструментов и оборудования для водопроводных систем.

Как правильно сдавать лом латуни в пункты приемки

Сдача латуни на лом может быть выгодной для многих людей и компаний. Одним из главных преимуществ является то, что латунь может быть восстановлена без потери качества, поэтому она всегда популярна среди производителей металлических изделий. Кроме того, цены на латунь могут быть стабильными, что позволяет получить стабильную прибыль от его переработки.

Для сдачи латуни на лом необходимо обратиться в специализированные пункты приема металлолома. Такие пункты могут принимать как большие объемы от предприятий, так и небольшие партии от частных лиц.

Для максимизации выгоды от сдачи латунных изделий рекомендуется очистить их от посторонних примесей и других металлов. Это повысит качество лома и позволит получить более высокую цену.

Цены на латунь в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг латуни, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 140 до 170 грн;

Винницкая область — от 160 до 180 грн;

Волынская область — от 110 до 140 грн;

Днепропетровская область — от 170 до 190 грн;

Житомирская область — от 115 до 140 грн;

Закарпатская область — от 140 до 165 грн;

Запорожская область — от 145 до 170 грн;

Ивано-Франковская область — от 115 до 140 грн;

Кировоградская область — от 120 до 140 грн;

Львовская область — от 120 до 140 грн;

Николаевская область — от 140 до 160 грн;

Одесская область — от 150 до 165 грн;

Полтавская область — от 150 до 170 грн;

Ровенская область — от 120 до 140 грн;

Сумская область — от 115 до 150 грн;

Тернопольская область — от 115 до 140 грн;

Харьковская область — от 165 до 185 грн;

Хмельницкая область — от 140 до 160 грн;

Черкасская область — от 145 до 170 грн;

Черновицкая область — от 125 до 140 грн;

Черниговская область — от 145 до 160 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета в Украине в феврале. Этот металл можно найти почти всюду в быту — от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на медь и алюминий.