Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 18 березня 2024 року

Обробка металу. Фото: Reuters

Вартість латуні не змінюється упродовж тривалого часу. Стабільні ціни на латунь в Україні стимулюють як бізнеси, так і індивідуальних користувачів до його переробки. Це вигідно не лише для компаній, а й для звичайних людей, які можуть отримати додатковий прибуток, здавши відпрацьовані вироби на переробку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту латуні в Україні у березні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це сплав міді та цинку, що відрізняється своєю високою корозійною стійкістю та декоративним виглядом. Використовується цей метал у виробництві музичних інструментів, машинобудуванні, виробництві прикрас та монет. Цей матеріал має високу теплопровідність і застосовується у виробництві радіаторів та обладнання для переробки їжі.

Латунь має властивість "самозазорювання", що означає, що вона стає міцнішою при тривалому використанні. Цей матеріал також відомий своєю бактерицидною дією, тому використовується для виготовлення деяких медичних інструментів та обладнання для водопровідних систем.

Як правильно здавати брухт латуні у пункти приймання

Здача латуні на брухт може бути вигідною для багатьох людей і компаній. Одним із головних переваг є те, що латунь може бути відновлена без втрати якості, тому вона завжди популярна серед виробників металевих виробів. Крім того, ціни на латунь можуть бути стабільними, що дозволяє отримати стабільний прибуток від його переробки.

Для здачі латуні на брухт необхідно звернутися до спеціалізованих пунктів прийому металобрухту. Такі пункти можуть приймати як великі обсяги латуні від підприємств, так і невеликі партії від приватних осіб.

Для максимізації вигоди від здавання латунних виробів рекомендується очистити їх від сторонніх домішок та інших металів. Це підвищить якість брухту і дозволить отримати більш високу ціну.

Ціни на латунь в Україні у березні

Середні ціни по областях України за 1 кг латуні, згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 140 до 170 грн;

Вінницька область — від 160 до 180 грн;

Волинська область — від 110 до 140 грн;

Дніпропетровська область — від 170 до 190 грн;

Житомирська область — від 115 до 140 грн;

Закарпатська область — від 140 до 165 грн;

Запорізька область — від 145 до 170 грн;

Івано-Франківська область — від 115 до 140 грн;

Кіровоградська область — від 120 до 140 грн;

Львівська область — від 120 до 140 грн;

Миколаївська область — від 140 до 160 грн;

Одеська область — від 150 до 165 грн;

Полтавська область — від 150 до 170 грн;

Рівненська область — від 120 до 140 грн;

Сумська область — від 115 до 150 грн;

Тернопільська область — від 115 до 140 грн;

Харківська область — від 165 до 185 грн;

Хмельницька область — від 140 до 160 грн;

Черкаська область — від 145 до 170 грн;

Чернівецька область — від 125 до 140 грн;

Чернігівська область — від 145 до 160 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чормету в Україні у лютому. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті — від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на мідь та алюміній.