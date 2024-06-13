Новостройка или вторичное жилье — какие квартиры выгоднее покупать сейчас

Жилой массив. Фото: УНИАН

В Украине работают сотни застройщиков, только в Киеве строится 188 жилых комплексов. Несмотря на войну, себестоимость строительства растет, а по ее окончании ожидается повышенный спрос, который может привести к подорожанию жилья.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

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Какие цены в новостройках и на вторичке

В январе 2023 года разница в ценах между квадратным метром в однокомнатной квартире в новостройке и на вторичном рынке в Киеве составляла 2,3 тысячи гривен (48,3 тысячи гривен в новостройке и 50,6 тысячи гривен на вторичке), что составляло около 4, 7% разницы в пользу вторичного рынка.

На вторичном рынке цены растут быстрее, чем в новостройках, поскольку цены там фиксируются в долларах и меняются в гривне после роста стоимости валюты. В новостройках цены зависят также от курса, но формируются на основе стоимости строительных работ. Когда доллар растет, увеличиваются цены на импортные материалы и услуги подрядчиков.

В июне разница в ценах между новостройками и вторичным рынком увеличилась до 15,6% (50,3 тысяч гривен против 58,1 тысяч гривен на вторичке).

Как изменялись цены на жилье? Источник: OBOZ.UA

Себестоимость строительства

Стоимость недвижимости на первичном рынке будет непрерывно расти, в этом процессе будут играть свою роль различные факторы, включая отключение электроэнергии. Застройщикам приходится либо задерживать проведение работ (что также приводит к увеличению стоимости), либо использовать генераторы для обеспечения электроснабжения.

"С начала этого года себестоимость строительных работ уже выросла на 10-15%. В результате валютных колебаний и увеличения стоимости перевозок дорожают материалы. Отдельная статья расходов, что в текущих условиях трудно прогнозируема, — электроэнергия. Заживить процессы на площадке от генератора очень дорого. Стоит также упомянуть о росте оплаты труда строителей", — рассказала коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

Застройщики не могут внезапно и значительно повышать цены, поскольку это может привести к потере покупателей. Поэтому они вынуждены снижать маржинальность, изменять планировку и делать все возможное для уменьшения себестоимости строительства.

Послевоенный прогноз

Цены на квартиры в новостройках будут расти, но резкий рост возможен после окончания войны. Уменьшение количества готового жилья на рынке приведет к ситуации, когда доступных для продажи квартир в уже построенных или почти завершенных домах не останется, что приведет к выравниванию цен.

"У нас будут новые цены, которые будут существенно выше стоимости недвижимости в 2021 году", — резюмировала Лаевская.

Однако точные прогнозы развития ситуации сейчас сложно делать. Покупатели недвижимости сталкиваются с большими рисками в период полномасштабной войны, но они также имеют возможность приобрести недвижимость перед возможным значительным ростом цен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Киеве на первичном рынке недвижимости наблюдается снижение цен на квартиры. За последний месяц стоимость одного квадратного метра упала на 14,3%.

Мы также писали, что, по данным Госстата, в первом квартале года средние цены на жилую недвижимость выросли на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший рост цен наблюдался на квартирах на первичном рынке.