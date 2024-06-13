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Ціни на квартири в Україні — чи вигідно купувати житло зараз

13 червня 2024 11:08
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Ірина Шпак
редактор
Новобудова чи вторинне житло — які квартири вигідніше купувати зараз
Житловий масив. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні працюють сотні забудовників, лише в Києві будується 188 житлових комплексів. Незважаючи на війну, собівартість будівництва зростає, а після її закінчення очікується підвищений попит, який може призвести до здорожчання житла.

Про це розповідає OBOZ.UA.

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Які ціни в новобудовах та на вторинці

У січні 2023 року різниця у цінах між квадратним метром в однокімнатній квартирі у новобудові та на вторинному ринку в Києві складала 2,3 тисячі гривень (48,3 тисячі гривень у новобудові та 50,6 тисяч гривень на вторинці), що становило близько 4,7% різниці на користь вторинного ринку.

На вторинному ринку ціни зростають швидше, ніж у новобудовах, через те що ціни там фіксуються в доларах і змінюються в гривні після зростання вартості валюти. У новобудовах ціни також залежать від курсу, але формуються на основі вартості будівельних робіт. Якщо долар зростає, збільшуються ціни на імпортні матеріали та послуги підрядників.

У червні різниця у цінах між новобудовами та вторинним ринком збільшилася до 15,6% (50,3 тисячі гривень проти 58,1 тисячі гривень на вторинці).

Динаміка цін на квартири
Як змінювались ціни на житло. Джерело: OBOZ.UA

Собівартість будівництва

Вартість нерухомості на первинному ринку безперервно зростатиме, в цьому процесі відіграватимуть свою роль різноманітні фактори, включаючи відключення електроенергії. Забудовникам доводиться або затримувати проведення робіт (що також призводить до збільшення вартості), або використовувати генератори для забезпечення електропостачання.

"Від початку цього року собівартість будівельних робіт вже зросла на 10-15%. Унаслідок валютних коливань і збільшення вартості перевезень дорожчають матеріали. Окрема стаття видатків, що в поточних умовах важко прогнозована, – електроенергія. Заживити процеси на майданчику від генератора дуже дорого. Варто також згадати про зростання оплати праці будівельників", — розповіла комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська. 

Забудовники не можуть раптово й значно підвищувати ціни, оскільки це може призвести до втрати покупців. Тому вони змушені знижувати маржинальність, змінювати планування і робити все можливе для зменшення собівартості будівництва.

Післявоєнний прогноз

Ціни на квартири в новобудовах будуть зростати, але різке зростання можливе після завершення війни. Зменшення кількості готового житла на ринку призведе до ситуації, коли доступних для продажу квартир у вже побудованих або майже завершених будинках не залишиться, що призведе до вирівнювання цін.

"Ми матимемо нові ціни, що будуть істотно вищі за вартість нерухомості у 2021 році", — резюмувала Лаєвська.

Проте точні прогнози щодо розвитку ситуації зараз складно робити. Покупці нерухомості зараз стикаються з більшими ризиками у період повномасштабної війни, але вони також мають можливість придбати нерухомість перед можливим значним зростанням цін.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві на первинному ринку нерухомості спостерігається зниження цін на квартири. За останній місяць вартість одного квадратного метра впала на 14,3%.

Ми також писали, що за даними Держстату, у першому кварталі року середні ціни на житлову нерухомість зросли на 16,0% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Найбільше зростання цін спостерігалося на квартири на первинному ринку.

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