Ціни на квартири в Україні стрімко зросли — деталі від Держстату

Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У першому кварталі 2024 року середні ціни на житлову нерухомість в Україні зросли на 16,0% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Найбільше зростання цін спостерігалося на квартири на первинному ринку.

Про це йдеться на порталі Державної служби статистики.

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Внаслідок зростання цін на житло вартість житлової нерухомості в Україні перевищила офіційний рівень річної інфляції (3,2%) у п'ять разів, що свідчить про значне підвищення цін.

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку за рік зросли на 17,6%, на вторинному — на 15,3%, а саме:

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 17,8%, на вторинному — на 15,9%.

Двокімнатні квартири на первинці зросли в ціні на 17,5%, на вторинці — на 15,2%.

Трикімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 17,9%, на вторинному — на 15,5%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі війни вартість квадратних метрів на первинному та вторинному ринках найбільш активно зросла у західному та центральному регіонах, де найбільше прибуло внутрішніх переселенців. Рекордсменом зі здорожчання став Львів.

Ми також писали, що в Україні у рейтингу регіонів за дорожнечею оренди житла змінився лідер. З початку року середній розмір оплати однокімнатної квартири зріс на близько 4%.