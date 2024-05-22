Ціни на квартири в Україні стрімко зросли — деталі від Держстату

В Україні різко зросли ціни на квартири
У першому кварталі 2024 року середні ціни на житлову нерухомість в Україні зросли на 16,0% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Найбільше зростання цін спостерігалося на квартири на первинному ринку.
Про це йдеться на порталі Державної служби статистики.
На скільки зросли ціни на квартири
Внаслідок зростання цін на житло вартість житлової нерухомості в Україні перевищила офіційний рівень річної інфляції (3,2%) у п'ять разів, що свідчить про значне підвищення цін.
За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку за рік зросли на 17,6%, на вторинному — на 15,3%, а саме:
- Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 17,8%, на вторинному — на 15,9%.
- Двокімнатні квартири на первинці зросли в ціні на 17,5%, на вторинці — на 15,2%.
- Трикімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 17,9%, на вторинному — на 15,5%.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні на тлі війни вартість квадратних метрів на первинному та вторинному ринках найбільш активно зросла у західному та центральному регіонах, де найбільше прибуло внутрішніх переселенців. Рекордсменом зі здорожчання став Львів.
Ми також писали, що в Україні у рейтингу регіонів за дорожнечею оренди житла змінився лідер. З початку року середній розмір оплати однокімнатної квартири зріс на близько 4%.
Читайте Новини.LIVE!