Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 27 мая 2024 года

Обработка металлов. Фото: Bloomberg

Цены на металлолом в Украине остаются стабильными и высокими, особенно на латунь, благодаря постоянному спросу со стороны промышленных предприятий. Это делает сдачу металлолома чрезвычайно выгодной для населения и бизнеса.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в мае.

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Интересные факты о латуни

Латунь (сплав меди и цинка) известна своими замечательными свойствами, делающими ее незаменимой во многих отраслях. Она обладает высокой прочностью, отличной коррозионной стойкостью и легко поддается обработке, что делает ее идеальным материалом для изготовления музыкальных инструментов, сантехнических изделий и декоративных элементов. Эти уникальные свойства способствуют широкому использованию латуни в электронике и автомобилестроении.

Интересный факт о латуни — это ее антибактериальные свойства. Исследования показали, что латунь способна уничтожать широкий спектр микроорганизмов, включая опасные бактерии, такие как стафилококки и кишечную палочку. Благодаря этому латунь часто используется в медицинских заведениях и общественных местах для изготовления дверных ручек, перил и других часто касающихся руками поверхностей.

Латунь также обладает способностью к повторному использованию. Переплавленный латунный металлолом сохраняет свои свойства, что делает его ценным ресурсом в циклической экономике. Сегодня, когда вопросы экологии и устойчивого развития чрезвычайно важны, возможность вторичного использования латуни значительно способствует уменьшению отходов и экономии природных ресурсов.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Эксперт также подчеркнул, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в мае

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 125 до 170 грн;

Винницкая область — от 135 до 175 грн;

Волынская область — от 120 до 150 грн;

Днепропетровская область — от 120 до 145 грн;

Житомирская область — от 110 до 150 грн;

Закарпатская область — от 110 до 155 грн;

Запорожская область — от 125 до 160 грн;

Ивано-Франковская область — от 120 до 150 грн;

Кировоградская область — от 120 до 145 грн;

Львовская область — от 115 до 145 грн;

Николаевская область — от 125 до 160 грн;

Одесская область — от 130 до 180 грн;

Полтавская область — от 135 до 165 грн;

Ровенская область — от 120 до 150 грн;

Сумская область — от 110 до 145 грн;

Тернопольская область — от 115 до 140 грн;

Харьковская область — от 120 до 160 грн;

Хмельницкая область — от 125 до 155 грн;

Черкасская область — от 130 до 170 грн;

Черновицкая область — от 120 до 160 грн;

Черниговская область — от 120 до 150 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в мае. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и золото.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.