Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 27 травня 2024 року

Обробка металу. Фото: Bloomberg

Ціни на брухт в Україні залишаються стабільними та високими, особливо на латунь, завдяки сталому попиту з боку промислових підприємств. Це робить здачу брухту надзвичайно вигідною для населення та бізнесу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у травні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь (сплав міді та цинку) відома своїми чудовими властивостями, які роблять її незамінною в багатьох галузях. Вона володіє високою міцністю, відмінною стійкістю до корозії та легко піддається обробці, що робить її ідеальним матеріалом для виготовлення музичних інструментів, сантехнічних виробів і декоративних елементів. Ці унікальні властивості також сприяють широкому використанню латуні в електроніці та автомобілебудуванні.

Цікавий факт про латунь — це її антибактеріальні властивості. Дослідження показали, що латунь здатна знищувати широкий спектр мікроорганізмів, включаючи небезпечні бактерії, як-от стафілококи та кишкову паличку. Завдяки цьому латунь часто використовується в медичних закладах і громадських місцях для виготовлення дверних ручок, поручнів та інших поверхонь, що часто торкаються руками.

Латунь також має здатність до повторного використання. Переплавлений латунний брухт зберігає свої властивості, що робить його цінним ресурсом у циклічній економіці. Сьогодні, коли питання екології та сталого розвитку є надзвичайно важливими, можливість вторинного використання латуні значно сприяє зменшенню відходів та економії природних ресурсів.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Експерт також наголосив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у травні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 125 до 170 грн;

Вінницька область — від 135 до 175 грн;

Волинська область — від 120 до 150 грн;

Дніпропетровська область — від 120 до 145 грн;

Житомирська область — від 110 до 150 грн;

Закарпатська область — від 110 до 155 грн;

Запорізька область — від 125 до 160 грн;

Івано-Франківська область — від 120 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 120 до 145 грн;

Львівська область — від 115 до 145 грн;

Миколаївська область — від 125 до 160 грн;

Одеська область — від 130 до 180 грн;

Полтавська область — від 135 до 165 грн;

Рівненська область — від 120 до 150 грн;

Сумська область — від 110 до 145 грн;

Тернопільська область — від 115 до 140 грн;

Харківська область — від 120 до 160 грн;

Хмельницька область — від 125 до 155 грн;

Черкаська область — від 130 до 170 грн;

Чернівецька область — від 120 до 160 грн;

Чернігівська область — від 120 до 150 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та золото.

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