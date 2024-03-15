Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 15 марта 2024 года

Металлолом. Фото: Depositphotos

За последние дни цены на лом черного металла в Украине повысились, рост составляет около 10-15%. Это стимулирует предпринимателей и население сдавать металлолом, поскольку это позволяет получить неплохую дополнительную прибыль. В частности, выгодно сдавать металлолом в больших объемах, поскольку это позволяет получить более высокую цену за килограмм.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в марте.

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Интересные факты о черном металле

Вот несколько интересных фактов о чермете, который включает в себя сталь и железо.

Древность. Производство черного металла началось более 4 тысяч лет назад в Междуречье.

Производство черного металла началось более 4 тысяч лет назад в Междуречье. Плотность. Черный металл обладает высокой плотностью, что делает его тяжелым и очень крепким материалом.

Черный металл обладает высокой плотностью, что делает его тяжелым и очень крепким материалом. Вторичная переработка. Большинство черного металла производится из вторичного сырья, что уменьшает влияние на окружающую среду.

Большинство черного металла производится из вторичного сырья, что уменьшает влияние на окружающую среду. Широкое применение. Черный металл используется в строительстве, производстве транспортных средств, мебели, бытовой техники и многих других отраслях.

Черный металл используется в строительстве, производстве транспортных средств, мебели, бытовой техники и многих других отраслях. Коррозионная стойкость. Некоторые виды черного металла могут быть устойчивы к коррозии за счет покрытия специальными защитными материалами.

Некоторые виды черного металла могут быть устойчивы к коррозии за счет покрытия специальными защитными материалами. Переработка и восстановление. Черный металл может быть легко переработан и восстановлен в новые изделия, что позволяет эффективно использовать его ресурсы.

Как правильно сдавать металлолом

Для сдачи металла можно пользоваться услугами приемных пунктов. Основные правила:

Сбор и сортировка. Собрать металлолом в соответствующих контейнерах и сортировать его по типам металла (сталь, железо, алюминий и т.п.).

Собрать металлолом в соответствующих контейнерах и сортировать его по типам металла (сталь, железо, алюминий и т.п.). Подготовка. Удалить из металла неметаллические примеси, такие как пластик, стекло и т.п. Это повысит его стоимость.

Удалить из металла неметаллические примеси, такие как пластик, стекло и т.п. Это повысит его стоимость. Перевозки. Доставить лом к пункту приема. Некоторые предприятия могут оказывать услуги по самовывозу.

Доставить лом к пункту приема. Некоторые предприятия могут оказывать услуги по самовывозу. Взвешивание и оценка. Материалы взвешивают и оценивают в соответствии с рыночной ценой за килограмм.

Материалы взвешивают и оценивают в соответствии с рыночной ценой за килограмм. Оформление. После приема металлолома вы получаете денежное вознаграждение или возможность обменять его на другие товары или услуги, если это предусмотрено правилами заведения.

Не забывайте, что лучше сдавать металлический лом крупными партиями, это может увеличить его стоимость.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета по состоянию на 15 марта, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 6 грн до 8 грн;

Винницкая область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Житомирская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Одесская область — от 4 грн до 7,5 грн;

Полтавская область — от 5 грн до 8 грн;

Сумская область — от 4 грн до 7 грн;

Тернопольская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Харьковская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Хмельницкая область — от 5 грн до 7 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Черновицкая область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Черниговская область — от 4,5 грн до 6,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в феврале. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы писали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на алюминий и латунь.