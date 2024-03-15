Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 15 березня 2024 року

Металевий брухт. Фото: Depositphotos

За останні дні ціни на брухт чорного металу в Україні підвищилися, зростання становить близько 10-15%. Це стимулює підприємців та населення здавати металобрухт, оскільки це дозволяє отримати непоганий додатковий прибуток. Зокрема, вигідно здавати металобрухт у великих обсягах, оскільки це дозволяє отримати більш високу ціну за кілограм.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у березні.

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Цікаві факти про чорний метал

Ось декілька цікавих фактів про чормет, який включає в себе сталь і залізо.

Старовинність. Виробництво чорного металу розпочалося більше 4 тисяч років тому в Междуріччі.

Виробництво чорного металу розпочалося більше 4 тисяч років тому в Междуріччі. Щільність. Чорний метал має високу щільність, що робить його важким і дуже міцним матеріалом.

Чорний метал має високу щільність, що робить його важким і дуже міцним матеріалом. Вторинна переробка. Більшість чорного металу виготовляється зі вторинної сировини, що зменшує вплив на навколишнє середовище.

Більшість чорного металу виготовляється зі вторинної сировини, що зменшує вплив на навколишнє середовище. Широке застосування. Чорний метал використовується в будівництві, виробництві транспортних засобів, меблів, побутової техніки та багатьох інших галузях.

Чорний метал використовується в будівництві, виробництві транспортних засобів, меблів, побутової техніки та багатьох інших галузях. Корозійна стійкість. Деякі види чорного металу можуть бути стійкими до корозії за рахунок покриття спеціальними захисними матеріалами.

Деякі види чорного металу можуть бути стійкими до корозії за рахунок покриття спеціальними захисними матеріалами. Переробка та відновлення. Чорний метал може бути легко перероблений та відновлений у нові вироби, що дозволяє ефективно використовувати його ресурси.

Як правильно здавати металобрухт

Для здачі металу можна скористатися послугами приймальних пунктів. Основні правила:

Збір і сортування. Зібрати металобрухт у відповідних контейнерах та сортувати його за типами металу (сталь, залізо, алюміній тощо).

Зібрати металобрухт у відповідних контейнерах та сортувати його за типами металу (сталь, залізо, алюміній тощо). Підготовка. Видалити з металу неметалеві домішки, такі як пластик, скло тощо. Це підвищить його вартість.

Видалити з металу неметалеві домішки, такі як пластик, скло тощо. Це підвищить його вартість. Перевезення. Доставити брухт до пункту прийому. Деякі підприємства можуть надавати послуги з самовивозу.

Доставити брухт до пункту прийому. Деякі підприємства можуть надавати послуги з самовивозу. Зважування і оцінка. Матеріали зважують і оцінюють відповідно до ринкової ціни за кілограм.

Матеріали зважують і оцінюють відповідно до ринкової ціни за кілограм. Оформлення. Після прийому металобрухту ви отримуєте грошову винагороду або можливість обміняти його на інші товари або послуги, якщо це передбачено правилами закладу.

Не забувайте, що краще здавати металевий брухт великими партіями, це може збільшити його вартість.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету станом на 15 березня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 6 грн до 8 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Житомирська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 6,5 грн;

Івано-Франківська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Одеська область — від 4 грн до 7,5 грн;

Полтавська область — від 5 грн до 8 грн;

Сумська область — від 4 грн до 7 грн;

Тернопільська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Харківська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Хмельницька область — від 5 грн до 7 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Чернівецька область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Чернігівська область — від 4,5 грн до 6,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у лютому. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті — від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на алюміній та латунь.