Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 14 апреля 2024 года

Отливка металла. Фото: Adobe

Цены на металлолом черного металла в Украине остаются стабильными, что делает его сдачу выгодной для бизнеса и частных лиц. За последнее время не отмечается внезапного роста или падения цен на этот вид металлолома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в апреле.

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Интересные факты о чермете

Черный металл (сталь) играет ключевую роль в мировой промышленности, являясь основным материалом в производстве автомобилей, строительных конструкций, железнодорожного подвижного состава и многих других сферах. Этот материал обладает свойствами, которые делают его очень популярным: он прочный, долговечный, относительно дешевый в производстве и легко перерабатывается.

Сталь используется во всех областях жизни: от бытовых товаров до тяжелой промышленности. Этот материал может быть подвергнут обработке с помощью различных методов, таких как ковка, литье и прокатка, что позволяет создавать различные формы и конструкции. Огромный спрос на черный металл по всему миру поддерживает постоянное развитие технологий его производства и использования.

Куда выгоднее сдавать чермет на лом

Выгодность сдачи черного металла на металлолом зависит от нескольких факторов, таких как местные цены на металлолом, расстояние до места сдачи и удобство транспорта. Обычно сдача черного металла на металлолом в местные пункты приема может быть более выгодной, поскольку это уменьшает затраты на транспортировку. Однако в некоторых случаях выгоднее работать с крупными переработчиками черного металла или экспортерами, особенно если они предлагают более высокие цены или имеют специальные условия для больших объемов.

Для определения оптимального варианта следует сравнить цены и условия приема в разных местных пунктах приема и крупных переработчиков черного металла, а также учесть затраты на транспортировку.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 3 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 4,5 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3 грн до 4,5 грн;

Львовская область — от 3,5 грн до 6,5 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 4,5 грн;

Одесская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Сумская область — от 2,5 грн до 5 грн;

Тернопольская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 2,5 грн до 5 грн;

Черкасская область — от 3 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3 грн до 5 грн.

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