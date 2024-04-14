Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены на металлолом в апреле — сколько стоит 1 кг чермета в Украине arrow

Цены на металлолом в апреле — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

14 апреля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 14 апреля 2024 года
Отливка металла. Фото: Adobe
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на металлолом черного металла в Украине остаются стабильными, что делает его сдачу выгодной для бизнеса и частных лиц. За последнее время не отмечается внезапного роста или падения цен на этот вид металлолома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в апреле.

Читайте также:

Интересные факты о чермете

Черный металл (сталь) играет ключевую роль в мировой промышленности, являясь основным материалом в производстве автомобилей, строительных конструкций, железнодорожного подвижного состава и многих других сферах. Этот материал обладает свойствами, которые делают его очень популярным: он прочный, долговечный, относительно дешевый в производстве и легко перерабатывается.

Сталь используется во всех областях жизни: от бытовых товаров до тяжелой промышленности. Этот материал может быть подвергнут обработке с помощью различных методов, таких как ковка, литье и прокатка, что позволяет создавать различные формы и конструкции. Огромный спрос на черный металл по всему миру поддерживает постоянное развитие технологий его производства и использования.

Куда выгоднее сдавать чермет на лом

Выгодность сдачи черного металла на металлолом зависит от нескольких факторов, таких как местные цены на металлолом, расстояние до места сдачи и удобство транспорта. Обычно сдача черного металла на металлолом в местные пункты приема может быть более выгодной, поскольку это уменьшает затраты на транспортировку. Однако в некоторых случаях выгоднее работать с крупными переработчиками черного металла или экспортерами, особенно если они предлагают более высокие цены или имеют специальные условия для больших объемов.

Для определения оптимального варианта следует сравнить цены и условия приема в разных местных пунктах приема и крупных переработчиков черного металла, а также учесть затраты на транспортировку.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 3 грн до 6 грн;
  • Винницкая область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Житомирская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Запорожская область — от 5,5 грн до 7 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Кировоградская область — от 3 грн до 4,5 грн;
  • Львовская область — от 3,5 грн до 6,5 грн;
  • Николаевская область — от 3 грн до 4,5 грн;
  • Одесская область — от 5 грн до 6,5 грн;
  • Полтавская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Сумская область — от 2,5 грн до 5 грн;
  • Тернопольская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Хмельницкая область — от 2,5 грн до 5 грн;
  • Черкасская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Черниговская область — от 3 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в апреле. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и латунь.

Мы также сообщали, что цены на золото установили очередной рекорд в пятницу, 12 апреля 2024 года. Впервые золото преодолело отметку в 2 400 долларов за унцию, поднявшись на 1,2%, до 2400,67 долл. Этот скачок объясняют ростом геополитического напряжения на Ближнем Востоке.

цены в Украине
цены
деньги
металлолом
вторичная переработка
вторсырье
металл
металлолом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины