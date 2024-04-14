Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 14 квітня 2024 року

Відливання металу. Фото: Adobe

Ціни на брухт чорного металу в Україні залишаються стабільними, що робить його здачу вигідною для бізнесу та приватних осіб. За останній час не відзначається раптового зростання або падіння цін на цей вид металобрухту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у квітні.

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Цікаві факти про чормет

Чорний метал (сталь) відіграє ключову роль у світовій промисловості, бувши основним матеріалом у виробництві автомобілів, будівельних конструкцій, залізничного рухомого складу та багатьох інших сферах. Цей матеріал має властивості, які роблять його вкрай популярним: він міцний, довговічний, відносно дешевий у виробництві та легко перероблюється.

Сталь використовується в усіх сферах життя: від побутових товарів до важкої промисловості. Цей матеріал може бути підданий обробці за допомогою різних методів, таких як ковка, лиття та прокатка, що дозволяє створювати різноманітні форми та конструкції. Величезний попит на чорний метал у всьому світі підтримує постійний розвиток технологій його виробництва та використання.

Куди вигідніше здавати чормет на брухт

Вигідність здачі чорного металу на брухт залежить від кількох факторів, таких як місцеві ціни на металобрухт, відстань до місця здачі та зручність транспорту. Зазвичай, здача чорного металу на брухт у місцеві пункти прийому може бути більш вигідною, оскільки це зменшує витрати на транспортування. Однак у деяких випадках вигідніше працювати з крупними переробниками чорного металу або експортерами, особливо якщо вони пропонують вищі ціни або мають спеціальні умови для великих обсягів.

Для визначення оптимального варіанту варто порівняти ціни та умови прийому у різних місцевих пунктах прийому та великих переробників чорного металу, а також врахувати витрати на транспортування.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 3 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 5,5 грн до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 4,5 грн;

Львівська область — від 3,5 грн до 6,5 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 4,5 грн;

Одеська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Сумська область — від 2,5 грн до 5 грн;

Тернопільська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 2,5 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3 грн до 5 грн.

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