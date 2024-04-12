Ціни на золото стрімко зростають — експерти назвали причини

Золоті зливки. Фото: Reuters

Ціни на золото встановили черговий рекорд у п'ятницю, 12 квітня 2024 року. Вперше золото подолало позначку в 2 400 доларів за унцію, піднявшись на 1,2%, до 2 400,67 дол. Цей стрибок пояснюють зростанням геополітичної напруги на Близькому Сході.

Про це повідомило видання Bloomberg.

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Причини зростання цін на золото

Видання The Page дізналося в українських експертів про головні фактори, завдяки яким у 2024 році триває період високих цін на золото.

За словами директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Анни Золотько, підтримки золоту додає доволі напружена глобальна політична ситуація. Інвестори придивляються до війни в Україні, поведінки Китаю відносно Тайваню та подій навколо Ізраїлю.

Вона також зауважила, що нові рекорди цін на золото насамперед є наслідком спекулятивної гри як інституціональних інвесторів, так і армії приватних інвесторів, що значно зросла протягом останніх кількох років.

"Фундаментальних причин для зростання вартості золота не так вже й багато. Наразі, пояснюючи впевнене зростання ціни в останні два місяці, заведено згадувати про очікування зниження базових ставок ФРС США, а також про закупівлі золота центробанком. Обидва ці чинники мають вплив на ринок, але здебільшого через оцінку їх потенційними інвесторами", — сказала Золотько.

Водночас директор департаменту управління проєктами рейтингового агентства ІBI-Rating Віктор Шулик впевнений, що повномасштабне російське вторгнення в Україну могло стати каталізатором для перегляду гарантій збереження активів між різними країнами. Це призвело до посилення попиту на захисні активи з високою власною ліквідністю — насамперед металічне золото.

"Експерти також звертають увагу на особливо масштабні закупівлі золота Народним банком Китаю, які тривають вже 17 місяців поспіль. Внаслідок чого станом на березень 2024 року золоті запаси Китаю досягли 72,75 млн тройських унцій (2,263 тис. тонн). Накопичує запаси золота і центробанк Росії. Золоті запаси у міжнародних резервах РФ у 2023 році сягнули 2,36 тис. тонн", — пише The Page.

Ще один експерт — голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко — назвав головною передумовою зростання цін на золото очікування нижчих ставок ФРС і ЄЦБ. Адже їхнє зниження призведе до падіння дохідності казначейських облігацій США, які виступають головним конкурентом золота серед малоризикових напрямів інвестицій.

За його словами, наразі стає все більш помітним вплив на ринок невизначеності, пов’язаної з наближенням президентських виборів у США. Адже можлива зміна адміністрації може суттєво позначитися на світових геополітичних розкладах. Враховуючи серед іншого і цей фактор, Мартиненко очікує, що найближчим часом ціни на золото залишатимуться на високих рівнях.

Що ще треба знати

Нагадаємо, вартість золота встановила новий рекорд — 8 квітня курс дорогоцінного металу зріс до 2 350 доларів за унцію. Ціна активу зростає на тлі стабільних закупівель Китаєм та Індією.

Ми також писали, що біткоїн, вартість якого в понеділок, 8 квітня, перевищила 72 тисячі доларів, продовжує зростати в ціні. За прогнозами експертів, протягом найближчих трьох місяців рівень зростання цієї криптовалюти може сягнути 140 тисяч доларів.