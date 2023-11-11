Цены на металлолом и нержавеющую сталь в Украине по состоянию на 11 ноября 2023

Изготовление стали. Фото: lifezette.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Нержавеющая сталь, благодаря своим уникальным характеристикам, является популярным и достаточно дорогим сплавом. В пищевой промышленности она применяется для производства посуды, столовых приборов и оборудования. В медицинской сфере из нее производятся инструменты и хирургические имплантаты. Химическая промышленность использует нержавейку для создания трубопроводов и оборудования для работы с агрессивными средами. И наконец, нержавейку используют в строительстве. А главное — нержавеющую сталь можно перерабатывать и получить за это неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине в ноябре.

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Интересные факты о нержавеющей стали

Нержавеющая сталь была изобретена случайно во время эксперимента с оружием. В 1913 году металлург Гарри Брирли проводил эксперименты с металлами, пытаясь создать более крепкий материал для оружия. Через несколько месяцев он понял, что сталь с 13% содержанием хрома не подвергается коррозии с тех пор, как он начал свой эксперимент. Эта комбинация позже стала известна как нержавеющая сталь.

Нержавеющую сталь использовали для реставрации знаменитых построек и сооружений. В 1984 году инженеры использовали нержавейку для укрепления конструкции Статуи Свободы. Аналогичным образом исторический Пальмовый дом в Кью-Гарденс в Лондоне, Англия, был восстановлен с использованием оконных решеток из нержавеющей стали, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию в теплице. Нержавеющую сталь выкрасили в белый цвет, чтобы сохранить первоначальный вид.

Пальмовий будинок у Кью-Гарденс у Лондоні. Фото: 3pulse.com

Нержавеющая сталь может изменить форму под воздействием сильной жары. Многие отрасли промышленности используют пластические свойства нержавеющей стали для создания различных изделий. Они могут формировать из нержавеющей стали тонкие листы, трубки, проволоку или стержни.

Нержавеющая сталь относится к семейству стойких к коррозии и окислению материалов. Это дает ей способность противостоять ржавчине и пятнам. Под воздействием кислорода и влаги нержавеющая сталь образует тонкую оксидную пленку, покрывающую металл. Тем не менее, несмотря на ее название, нержавеющую сталь все же можно испачкать. Защитная пленка со временем разрушается, что приводит к образованию точечной коррозии. Для ухода за нержавейкой необходимо регулярно очищать ее поверхность и обеспечивать достаточный доступ кислорода.

Как и другие виды стали, нержавеющую сталь можно перерабатывать. Фактически это может быть один из наиболее экологически чистых металлов для производства. По истечении срока службы до 92% нержавеющей стали можно использовать для изготовления новой нержавеющей или углеродистой стали. В среднем 60% любого изделия из нержавеющей стали производится из переработанных материалов.

Как дороже всего сдать нержавеющую сталь в пунктах приема вторсырья

Цена на нержавеющую сталь в пунктах приема вторсырья зависит от различных факторов, которые необходимо учесть, если вы хотите получить максимум денег от вашего лома. К примеру, полезно знать, что стоимость высоколегированной стали превышает цену слаболегированной.

Это обусловлено тем, что высоколегированная сталь включает в себя более ценные и дорогостоящие компоненты, такие как хром, никель, молибден и ванадий. Эти добавки придают некоторым ее видам дополнительные характеристики, такие как большая стойкость к коррозии и увеличенная прочность.

Определить качество нержавеющей стали можно, обратив внимание на следующие признаки.

Высоколегированная нержавеющая сталь сохраняет стойкость к коррозии, не изменяя цвета и не образуя желтые пятна при взаимодействии с водой.

Высоколегированная сталь обладает достаточной стойкостью к коррозии, чтобы противостоять воздействию солевого раствора.

Короткие и прямые искры при обработке стали также свидетельствуют о ее высоком качестве.

Одной из наиболее популярных марок нержавеющей стали является А2, широко используемая в производстве разнообразных кухонных принадлежностей. А2 — высоколегированная сталь с более чем 12% содержанием хрома.

Металлолом из нержавеющей стали, содержащий никель, часто делится на две категории. Первая группа включает в себя от 2 до 5% никеля и в основном состоит из сантехнических отходов. Вторая группа включает термостойкие металлы, такие как пластины, обрезки и строительные отходы, содержащие около 12% никеля.

Для достижения наилучшей цены за нержавеющую сталь также рекомендуется подготовить лом для сдачи. Важно правильно классифицировать его в зависимости от типа. Также необходимо избавиться от грязи, пластика и других неметаллических включений, которые могут быть в изделиях. Если у вас есть возможность, заранее взвесьте свой металлолом, чтобы определить приблизительную цену и избежать недоразумений на пункте приема.

Цены на лом нержавеющей стали в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг "нержавейки", согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 18 до 47 грн

Винницкая область — от 25 до 33 грн

Днепропетровская область — от 35 до 47 грн

Житомирская область — от 25 до 33 грн

Закарпатская область — от 20 до 35 грн

Запорожская область — от 15 до 43 грн

Ивано—Франковская область — от 25 до 30 грн

Кировоградская область — от 18 до 32 грн

Львовская область — от 28 до 33 грн

Николаевская область — от 23 до 35 грн

Одесская область — от 35 до 47 грн

Полтавская область — от 33 до 45 грн

Сумская область — от 18 до 35 грн

Тернопольская область — от 23 до 40 грн

Харьковская область — от 35 до 47 грн

Хмельницкая область — от 25 до 33 грн

Черкасская область — от 23 до 33 грн

Черновицкая область — от 18 до 23 грн

Черниговская область — от 14 до 29 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни, алюминия и меди в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом, бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы и в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.