Ціни на металобрухт та нержавіючу сталь в Україні станом на 11 листопада 2023

Виготовлення сталі. Фото: lifezette.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нержавіюча сталь завдяки своїм унікальним характеристикам є популярним і досить дорогим сплавом. У харчовій промисловості вона застосовується для виробництва посуду, столових приладів та обладнання. У медичній сфері з неї виготовляють інструменти та хірургічні імплантати. Хімічна промисловість використовує нержавіючу сталь для створення трубопроводів та обладнання для роботи з агресивними середовищами. І нарешті, нержавійку використовують у будівництві. А головне — нержавіючу сталь можна переробляти і отримати за це непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про нержавіючу сталь

Нержавіюча сталь була винайдена випадково — під час експерименту зі зброєю. У 1913 році металург Гаррі Брірлі проводив експерименти з металами, намагаючись створити міцніший матеріал для зброї. Через кілька місяців він зрозумів, що сталь з 13% вмістом хрому не зазнає корозії з тих пір, як він почав свій експеримент. Ця комбінація пізніше стала відома як нержавіюча сталь.

Нержавіючу сталь використовували для реставрації знаменитих будівель та споруд. У 1984 році інженери використовували нержавійку для укріплення конструкції Статуї Свободи. Аналогічним чином, історичний Пальмовий будинок у Кью-Гарденс у Лондоні, Англія, був відновлений з використанням віконних решіток з нержавіючої сталі, щоб запобігти подальшій корозії в теплиці. Нержавіючу сталь пофарбували у білий колір, щоб зберегти первісний вигляд.

Пальмовий будинок у Кью-Гарденс у Лондоні. Фото: 3pulse.com

Нержавіюча сталь може змінити форму під впливом сильної спеки. Багато галузей промисловості використовують пластичні властивості нержавіючої сталі для створення різних виробів. Вони можуть формувати з нержавіючої сталі тонкі листи, трубки, дріт чи стрижні.

Нержавіюча сталь відноситься до сімейства стійких до корозії та окислення матеріалів. Це дає їй здатність протистояти іржі та плямам. Під впливом кисню та вологи нержавіюча сталь утворює тонку оксидну плівку, що покриває метал. Тим не менш, незважаючи на свою назву нержавіючу сталь все ж можливо забруднити. Захисна плівка з часом руйнується, що призводить до утворення точкової корозії. Для догляду за нержавіючої сталлю необхідно регулярно очищати її поверхню і забезпечувати достатній доступ кисню.

Як і інші види сталі, нержавіючу сталь можна переробляти. Фактично, це може бути один із найбільш екологічно чистих металів для виробництва. Після закінчення терміну служби до 92% нержавіючої сталі можна повторно використовувати для виготовлення нової нержавіючої або вуглецевої сталі. У середньому 60% будь-якого виробу з нержавіючої сталі виготовляється з перероблених матеріалів.

Як найдорожче здати нержавіючу сталь у пунктах прийому вторсировини

Ціна на нержавіючу сталь у пунктах прийому вторинної сировини залежить від різноманітних факторів, які необхідно врахувати, якщо ви хочете отримати максимум грошей від вашого брухту. Наприклад, корисно знати, що вартість високолегованої сталі перевищує ціну слаболегованої.

Це зумовлено тим, що високолегована сталь включає більш цінні і дорогі компоненти, такі як хром, нікель, молібден і ванадій. Ці добавки надають деяким видам сталі додаткові характеристики, такі як більша стійкість до корозії та збільшена міцність.

Визначити якість нержавіючої сталі можна, звернувши увагу на такі ознаки.

Високолегована нержавіюча сталь зберігає стійкість до корозії, не змінюючи колір і не утворюючи жовті плями при взаємодії з водою.

Високолегована сталь має достатню стійкість до корозії, щоб протистояти впливу сольового розчину.

Короткі та прямі іскри при обробці сталі також свідчать про її високу якість.

Однією з найбільш популярних марок нержавіючої сталі є А2, що широко використовується у виробництві різноманітного кухонного приладдя. А2 — це високолегована сталь із більш ніж 12% вмістом хрому.

Металобрухт із нержавіючої сталі, що містить нікель, часто поділяється на дві категорії. Перша група включає від 2 до 5% нікелю та в основному складається з сантехнічних відходів. Друга група включає термостійкі метали, такі як пластини, обрізки та будівельні відходи, що містять близько 12% нікелю.

Для досягнення найкращої ціни за нержавіючу сталь також рекомендується підготувати брухт для здавання. Важливо правильно класифікувати його залежно від типу та. Також необхідно позбутися бруду, пластику та інших неметалічних включень, які можуть бути у виробах. Якщо у вас є можливість, заздалегідь зважте свій брухт, щоб визначити приблизну ціну та уникнути непорозумінь на пункті прийому.

Ціни на брухт нержавіючої сталі в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг "нержавійки", згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 18 до 47 грн

Вінницька область — від 25 до 33 грн

Дніпропетровська область — від 35 до 47 грн

Житомирська область — від 25 до 33 грн

Закарпатська область — від 20 до 35 грн

Запорізька область — від 15 до 43 грн

Івано-Франківська область — від 25 до 30 грн

Кіровоградська область — від 18 до 32 грн

Львівська область — від 28 до 33 грн

Миколаївська область — від 23 до 35 грн

Одеська область — від 35 до 47 грн

Полтавська область — від 33 до 45 грн

Сумська область — від 18 до 35 грн

Тернопільська область — від 23 до 40 грн

Харківська область — від 35 до 47 грн

Хмельницька область — від 25 до 33 грн

Черкаська область — від 23 до 33 грн

Чернівецька область — від 18 до 23 грн

Чернігівська область — від 14 до 29 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні, алюмінію та міді в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт, срібла, бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.