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Цены на медь в апреле — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в Украине

15 апреля 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 15 апреля 2024 года
Выплавка металла. Фото: Glencore
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на медь в Украине поддерживаются на стабильно высоком уровне из-за спроса на металл на мировом рынке. Это создает благоприятные условия для тех, кто решил сдавать медь на переработку. При этом важно учитывать, что цены на металлы могут колебаться, поэтому рекомендуется следить за рыночной ситуацией.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в апреле.

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Интересные факты о меди

Медь — это металл, имеющий очень давнюю историю использования. Известно, что первые изделия из меди были созданы около 10 000 лет назад. К примеру, в Древнем Египте медь использовалась для изготовления монет, украшений и других ценных изделий. Медь обладает очень хорошими антибактериальными свойствами, поэтому она широко используется в медицине. Некоторые исследования показали, что бактерии быстро умирают на медных поверхностях, что может оказаться полезным в борьбе с инфекциями.

Еще одним интересным фактом является то, что медь очень хороший проводник электрического тока. Поэтому она используется в производстве электрических кабелей и других устройств. Кроме того, медь обладает отличными термическими свойствами, что позволяет использовать ее в производстве радиаторов для охлаждения.

Куда выгоднее сдавать медь на лом

Когда возникает необходимость сдать медь на лом, важно рассмотреть несколько вариантов, чтобы получить наиболее выгодные условия. Один из вариантов – сдать металл на переработку в специализированные предприятия или пункты приема металлолома. Такие места обычно готовы выплатить деньги за килограмм меди с учетом текущих цен на металл на рынке.

Другой вариант – сдать медь на лом к местным предприятиям, которые используют этот металл в своей производственной деятельности. Такой способ может иметь свои преимущества, поскольку можно попытаться договориться о более высокой цене через непосредственное сотрудничество с предприятием. Однако важно учитывать, что цены на медь могут изменяться, поэтому рекомендуется следить за рыночной ситуацией и сравнивать условия приема меди на разных местах.

Как формируются цены на металл в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, на сегодняшний день основными факторами, влияющими на стоимость металла в Украине является логистика, а также цены на энергоресурсы и сырье (в том числе уголь). При этом логистика занимает от 20 до 25 процентов себестоимости продукции.

Он добавил, что российское вторжение болезненно ударило по металлургической промышленности Украины.

"Российская война против Украины нанесла очень большие потери экономике. Наибольшие потери получил именно металлургический сектор — на уровне энергетического. Во временную оккупацию и фактически полное уничтожение попали именно металлургические заводы на востоке и юге Украины. Наибольшие потери — это завод имени Ильича и "Азовсталь "Во временно оккупированном Мариуполе. Они занимали наибольшую долю производства металла в Украине", — сказал Новак.

Цены на металлолом в Украине в апреле

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 15 апреля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 205 до 240 грн;
  • Винницкая область — от 195 до 265 грн;
  • Днепропетровская область — от 196 до 260 грн;
  • Житомирская область — от 175 до 200 грн;
  • Закарпатская область — от 180 до 205 грн;
  • Запорожская область — от 185 до 230 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 190 до 225 грн;
  • Кировоградская область — от 190 до 245 грн;
  • Львовская область — от 195 до 260 грн;
  • Николаевская область — от 200 до 265 грн;
  • Одесская область — от 260 до 280 грн;
  • Полтавская область — от 180 до 250 грн;
  • Сумская область — от 190 до 220 грн;
  • Тернопольская область — от 180 до 235 грн;
  • Харьковская область — от 215 до 270 грн;
  • Хмельницкая область — от 235 до 270 грн;
  • Черкасская область — от 200 до 260 грн;
  • Черновицкая область — от 195 до 245 грн;
  • Черниговская область — от 180 до 245 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в апреле. Еще мы собрали цены на алюминий, черный металл и латунь.

Мы также сообщали, что цены на золото установили очередной рекорд. Впервые золото преодолело отметку в 2400 долларов за унцию, поднявшись на 1,2%, до 2 400,67 дол. Этот скачок объясняют ростом геополитического напряжения на Ближнем Востоке.

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