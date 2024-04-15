Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 15 квітня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Glencore

Ціни на мідь в Україні підтримуються на стабільно високому рівні через певний попит на цей метал на світовому ринку. Це створює сприятливі умови для тих, хто вирішив здавати мідь на переробку. При цьому важливо враховувати, що ціни на метали можуть коливатися, тому рекомендується слідкувати за ринковою ситуацією.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у квітні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — це метал, який має дуже давню історію використання. Відомо, що перші вироби з міді були створені вже близько 10 000 років тому. Наприклад, у Стародавньому Єгипті мідь використовувалася для виготовлення монет, прикрас та інших цінних виробів. Мідь має дуже хороші антибактеріальні властивості, тому вона широко використовується у медицині. Деякі дослідження показали, що бактерії швидко вмирають на мідних поверхнях, що може бути корисним у боротьбі з інфекціями.

Ще одним цікавим фактом є те, що мідь є дуже добрим провідником електричного струму. Тому вона використовується у виробництві електричних кабелів та інших електричних пристроїв. Крім того, мідь має чудові термічні властивості, що дозволяє використовувати її у виробництві радіаторів для охолодження.

Куди вигідніше здавати мідь на брухт

Коли виникає потреба здати мідь на брухт, важливо розглянути декілька варіантів, щоб отримати найбільш вигідні умови. Один з варіантів - здати метал на переробку до спеціалізованих підприємств або пунктів прийому металобрухту. Такі місця зазвичай готові виплатити гроші за кілограм міді з урахуванням поточних цін на метал на ринку.

Інший варіант - здати мідь на брухт до місцевих підприємств, які використовують цей метал у своїй виробничій діяльності. Такий спосіб може мати свої переваги, оскільки можна спробувати домовитися про вищу ціну через безпосереднє співробітництво з підприємством. Однак, важливо враховувати, що ціни на мідь можуть змінюватися, тому рекомендується слідкувати за ринковою ситуацією та порівнювати умови прийому міді на різних місцях.

Як формуються ціни на метал в Україні

За словами економіста Андрія Новака, на сьогодні основними факторами, що впливають на вартість металу в Україні є логістика, а також ціни на енергоресурси та сировину (зокрема вугілля). При цьому логістика наразі займає від 20 до 25 відсотків собівартості продукції.

Він додав, що російське вторгнення болісно вдарило по металургійній промисловості України.

"Російська війна проти України завдала дуже великих втрат економіці. Найбільші втрати отримав саме металургійний сектор — на рівні з енергетичним. Під тимчасову окупацію і фактично повне знищення потрапили саме металургійні заводи на сході та півдні України. Найбільші втрати — це завод імені Ілліча та "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони займали найбільшу частку виробництва металу в Україні", — сказав Новак.

Ціни на брухт міді в Україні у квітні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 15 квітня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 205 до 240 грн;

Вінницька область — від 195 до 265 грн;

Дніпропетровська область — від 196 до 260 грн;

Житомирська область — від 175 до 200 грн;

Закарпатська область — від 180 до 205 грн;

Запорізька область — від 185 до 230 грн;

Івано-Франківська область — від 190 до 225 грн;

Кіровоградська область — від 190 до 245 грн;

Львівська область — від 195 до 260 грн;

Миколаївська область — від 200 до 265 грн;

Одеська область — від 260 до 280 грн;

Полтавська область — від 180 до 250 грн;

Сумська область — від 190 до 220 грн;

Тернопільська область — від 180 до 235 грн;

Харківська область — від 215 до 270 грн;

Хмельницька область — від 235 до 270 грн;

Черкаська область — від 200 до 260 грн;

Чернівецька область — від 195 до 245 грн;

Чернігівська область — від 180 до 245 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, чорний метал та латунь.

Ми також повідомляли, що ціни на золото встановили черговий рекорд. Вперше золото подолало позначку в 2 400 доларів за унцію, піднявшись на 1,2%, до 2 400,67 дол. Цей стрибок пояснюють зростанням геополітичної напруги на Близькому Сході.