Цены на нефть в мире — стоимость падает несмотря на сокращение поставок из рф

Инвесторы осторожны, учитывая, что ФРС продолжает повышать ставки

13 февраля цены на нефть продолжили снижение, несмотря на сокращение поставок из россии. Инвесторы остаются осторожными, учитывая, что Федеральная резервная система намерена продолжать повышать ставки для укрощения инфляции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ситуация на мировом рынке

Так, West Texas Intermediate упал ниже 79 долларов за баррель после того, как в пятницу повысился более чем на 2%, когда москва заявила, что сократит поставки на полмиллиона баррелей в день.

Как объясняют аналитики, обеспокоенность возможностями для повышения процентных ставок в США негативно повлияли на рисковые активы, компенсировав некоторый рост цен на нефть, который произошел благодаря плану россии ограничить поставки в ответ на западные санкции.

Нефть имела неудачное начало в 2023 году, поскольку инвесторы сталкиваются с последствиями для энергетического рынка из-за войны в Украине, а также положительным влиянием на восстановление Китая после отмены ограничений Covid Zero. Кроме того, произошло множество незначительных сбоев в поставках в Европе.

Сокращение добычи в россии и цены

В Белом доме заявили, что план россии сократить добычу нефти, о котором было объявлено в пятницу, показывает, насколько президент рф Владимир Путин готов использовать такие ресурсы, как энергия как оружие. Несмотря на этот шаг партнеры москвы в коалиции ОПЕК+ сообщили, что не будут увеличивать добычу, чтобы компенсировать сокращение.

Кроме того, на рынке нефти Организация стран-экспортеров нефти и Международное энергетическое агентство должны опубликовать ежемесячные рыночные отчеты во вторник и среду, соответственно, предлагая возможность прокомментировать влияние сокращения поставок из россии.

"В краткосрочной перспективе я подозреваю, что цены будут оставаться достаточно ограниченными из-за избытка в первом квартале. Поскольку мы приближаемся к середине года, мы ожидаем, что рынок свернется, что должно подтолкнуть цены до 100 долларов", — рассказал Уоррен Паттерсон, руководитель товарной стратегии ING Groep NV.

Напомним, по прогнозу Национального банка, в Украине в этом году ожидается рост стоимости автомобильного горючего. Ценники АЗС на бензин, дизельное топливо и автогаз вырастут на 20%. Горючее подорожает за счет возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

Также мы писали, что Европейский Союз с 5 февраля применил эмбарго на импорт нефтепродуктов, производимых в россии.