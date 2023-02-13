Ціни на нафту у світі — вартість падає попри скорочення поставок з рф

Ціни на нафту знижуються попри скорочення поставок з рф, — Bloomberg
13 лютого ціни на нафту продовжили попри скорочення поставок з росії. Інвестори залишаються обережними з огляду на те, що Федеральна резервна система має намір продовжувати підвищувати ставки для приборкання інфляції.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Ситуація на світовому ринку
Так, West Texas Intermediate впав нижче 79 доларів за барель після того, як у п'ятницю підвищився більш ніж на 2%, коли Москва заявила, що скоротить поставки на півмільйона барелів на день.
Як пояснюють аналітики, занепокоєння щодо можливостей для підвищення процентних ставок у США негативно вплинули на ризикові активи, компенсувавши деяке зростання цін на нафту, яке сталося завдяки плану росії обмежити поставки у відповідь на західні санкції.
Нафта мала невдалий початок 2023 року, оскільки інвестори стикаються з наслідками для енергетичного ринку через війну в Україні, а також позитивним впливом відновлення Китаю після скасування обмежень Covid Zero. Крім того, відбулося безліч незначних збоїв у постачанні в Європі.
Скорочення видобутку в рф та ціни
У Білому домі заявили, що план росії скоротити видобуток нафти, про який було оголошено в п’ятницю, показує, наскільки президент рф Володимир Путін готовий використовувати такі ресурси, як енергія, як зброю. Незважаючи на цей крок, партнери Москви в коаліції ОПЕК+ повідомили, що не будуть збільшувати видобуток, щоб компенсувати скорочення.
Крім того, на ринку нафти Організація країн-експортерів нафти та Міжнародне енергетичне агентство мають опублікувати щомісячні ринкові звіти у вівторок і середу, відповідно, пропонуючи їм можливість прокоментувати вплив скорочення поставок з Росії.
"У короткостроковій перспективі я підозрюю, що ціни залишатимуться досить обмеженими через надлишок у першому кварталі. Оскільки ми наближаємося до середини року, ми очікуємо, що ринок згорнеться, що має підштовхнути ціни до 100 доларів", — розповів Уоррен Паттерсон, керівник товарної стратегії ING Groep NV.
Нагадаємо, за прогнозом Національного банку, в Україні цього року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.
Також ми писали, що Європейський Союз з 5 лютого застосував ембарго на імпорт нафтопродуктів, вироблених в росії.