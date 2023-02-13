Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціни на нафту знижуються попри скорочення поставок з рф, — Bloomberg arrow

Ціни на нафту знижуються попри скорочення поставок з рф, — Bloomberg

13 лютого 2023 09:53
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ціни на нафту у світі — вартість падає попри скорочення поставок з рф
Інвестори обережні з огляду на те, що ФРС продовжує підвищувати ставки
lis.jpg - Ксенія Лисновська

13 лютого ціни на нафту продовжили попри скорочення поставок з росії. Інвестори залишаються обережними з огляду на те, що Федеральна резервна система має намір продовжувати підвищувати ставки для приборкання інфляції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Ситуація на світовому ринку

Так, West Texas Intermediate впав нижче 79 доларів за барель після того, як у п'ятницю підвищився більш ніж на 2%, коли Москва заявила, що скоротить поставки на півмільйона барелів на день.

Як пояснюють аналітики, занепокоєння щодо можливостей для підвищення процентних ставок у США негативно вплинули на ризикові активи, компенсувавши деяке зростання цін на нафту, яке сталося завдяки плану росії обмежити поставки у відповідь на західні санкції.

Нафта мала невдалий початок 2023 року, оскільки інвестори стикаються з наслідками для енергетичного ринку через війну в Україні, а також позитивним впливом відновлення Китаю після скасування обмежень Covid Zero. Крім того, відбулося безліч незначних збоїв у постачанні в Європі.

Скорочення видобутку в рф та ціни

У Білому домі заявили, що план росії скоротити видобуток нафти, про який було оголошено в п’ятницю, показує, наскільки президент рф Володимир Путін готовий використовувати такі ресурси, як енергія, як зброю. Незважаючи на цей крок, партнери Москви в коаліції ОПЕК+ повідомили, що не будуть збільшувати видобуток, щоб компенсувати скорочення.

Крім того, на ринку нафти Організація країн-експортерів нафти та Міжнародне енергетичне агентство мають опублікувати щомісячні ринкові звіти у вівторок і середу, відповідно, пропонуючи їм можливість прокоментувати вплив скорочення поставок з Росії.

"У короткостроковій перспективі я підозрюю, що ціни залишатимуться досить обмеженими через надлишок у першому кварталі. Оскільки ми наближаємося до середини року, ми очікуємо, що ринок згорнеться, що має підштовхнути ціни до 100 доларів", — розповів Уоррен Паттерсон, керівник товарної стратегії ING Groep NV.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку, в Україні цього року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

Також ми писали, що Європейський Союз з 5 лютого застосував ембарго на імпорт нафтопродуктів, вироблених в росії.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:30 Мешканці семи житлових масивів Одеси спостерігають перебої з водопостачанням: в чому причина

14:29 Стоп хаотичній забудові столиці: суд за позовом Мінкульту виніс рішення на користь киян

Новина з відео

14:25 "Діти розважаються": Пригожин прокоментував чергове відео зі стратою "вагнерівця" кувалдою

Новина з фото

14:24 В Індонезії списаний "Боїнг" перетворили на розкішну віллу

14:11 Київське "Динамо" зацікавилося ще одним африканцем: Мірча Луческу наполягає на трансфері

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:09 ЄС введе санкції проти чотирьох банків рф, — Politico

14:00 "Не романтичне море": в Одесі оголосили штормове попередження

13:59 Вперше в історії двосторонніх відносин: Зеленський провів переговори з президентом Філіппін

Новина з відео

13:43 ​​​​​​​Зеленський представив нового міністра внутрішніх справ і назвав головні завдання Клименка

13:40 Після скандальної заяви Берлусконі щодо України в МЗС нагадали, як той цілував руки Каддафі

Новина з відео

14:25 "Діти розважаються": Пригожин прокоментував чергове відео зі стратою "вагнерівця" кувалдою

Новина з відео

13:43 ​​​​​​​Зеленський представив нового міністра внутрішніх справ і назвав головні завдання Клименка

Новина з відео

13:18 ​​​​​​​Зеленський представив призначеного головою СБУ Малюка керівному складу спецслужби

Новина з відео

12:29 ​​​​​​​На цвинтарях Маріуполя зростає кількість поховань: більшість з них безіменні

Новина з відео

12:13 "Для Зеленського": Кадиров похизувався пістолетом перед пропагандисткою Скабеєвою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:00 ​​​​​​​Хакери зірвали трансляцію виступу президента Ірану і закликали до повалення режиму

Новина з відео

11:59 У "Дії" запустили опитування щодо найкращої воєнної марки 2022 року

Новина з відео

11:31 ​​​​​​​Міноборони підтвердило передачу Україні усіх САУ Caesar з Данії

Новина з відео

11:30 Братчук прокоментував "знищення" мосту в Затоці на Одещині

Новина з відео

08:04 Королева R&B повернулася та натякнула на другу вагітність: як пройшов виступ Ріанни на Супербоул-2023

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Актуальне по темі

None 13 Лютий 14:17

Мешканці семи житлових масивів Одеси спостерігають перебої з водопостачанням: в чому причина

None 13 Лютий 14:29

Стоп хаотичній забудові столиці: суд за позовом Мінкульту виніс рішення на користь киян

None 13 Лютий 14:25

"Діти розважаються": Пригожин прокоментував чергове відео зі стратою "вагнерівця" кувалдою

None 13 Лютий 14:25

В Індонезії списаний "Боїнг" перетворили на розкішну віллу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB