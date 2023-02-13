Ціни на нафту у світі — вартість падає попри скорочення поставок з рф

Інвестори обережні з огляду на те, що ФРС продовжує підвищувати ставки

13 лютого ціни на нафту продовжили попри скорочення поставок з росії. Інвестори залишаються обережними з огляду на те, що Федеральна резервна система має намір продовжувати підвищувати ставки для приборкання інфляції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ситуація на світовому ринку

Так, West Texas Intermediate впав нижче 79 доларів за барель після того, як у п'ятницю підвищився більш ніж на 2%, коли Москва заявила, що скоротить поставки на півмільйона барелів на день.

Як пояснюють аналітики, занепокоєння щодо можливостей для підвищення процентних ставок у США негативно вплинули на ризикові активи, компенсувавши деяке зростання цін на нафту, яке сталося завдяки плану росії обмежити поставки у відповідь на західні санкції.

Нафта мала невдалий початок 2023 року, оскільки інвестори стикаються з наслідками для енергетичного ринку через війну в Україні, а також позитивним впливом відновлення Китаю після скасування обмежень Covid Zero. Крім того, відбулося безліч незначних збоїв у постачанні в Європі.

Скорочення видобутку в рф та ціни

У Білому домі заявили, що план росії скоротити видобуток нафти, про який було оголошено в п’ятницю, показує, наскільки президент рф Володимир Путін готовий використовувати такі ресурси, як енергія, як зброю. Незважаючи на цей крок, партнери Москви в коаліції ОПЕК+ повідомили, що не будуть збільшувати видобуток, щоб компенсувати скорочення.

Крім того, на ринку нафти Організація країн-експортерів нафти та Міжнародне енергетичне агентство мають опублікувати щомісячні ринкові звіти у вівторок і середу, відповідно, пропонуючи їм можливість прокоментувати вплив скорочення поставок з Росії.

"У короткостроковій перспективі я підозрюю, що ціни залишатимуться досить обмеженими через надлишок у першому кварталі. Оскільки ми наближаємося до середини року, ми очікуємо, що ринок згорнеться, що має підштовхнути ціни до 100 доларів", — розповів Уоррен Паттерсон, керівник товарної стратегії ING Groep NV.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку, в Україні цього року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

Також ми писали, що Європейський Союз з 5 лютого застосував ембарго на імпорт нафтопродуктів, вироблених в росії.