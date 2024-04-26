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Цены на нефть снова повысились

26 апреля 2024 11:07
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Нефть снова подорожала — в чем причина
Нефтяная скважина. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на нефть повысились после того, как министр финансов США выразил оптимизм по поводу экономического роста. Также на стоимость "черного золота" повлияли беспокойство из-за конфликтов на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 31 цент, или на 0,4%, до 89,32 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 23 цента, или на 0,3%, до 83,80 доллара за баррель. За неделю нефть марки Brent выросла на 2,3%, а WTI — на 0,8% .

Министр финансов США, Джанет Йеллен, рассказала агентству Reuters, что рост ВВП страны в первом квартале может быть пересмотрен с позиции увеличения, поскольку ряд "специфических" факторов привел к самому слабому росту экономики за почти два года. Она также отметила, что инфляция может снизиться. По словам Йеллен, экономический рост США, вероятно, был сильнее, чем предполагалось, на основании слабых квартальных данных.

В первом квартале экономический рост замедлился, и рыночные участники, учитывая комментарии Джанет Йеллен по поводу цен на нефть, начали выражать возмущение возможного ускорения инфляции. Инвесторы начали надеяться, что Федеральная резервная система не планирует понижение процентных ставок до сентября.

Параллельно с этим угрозы для поставок из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке также привели к повышению цен в начале торговой сессии.

Что еще стоит знать

Напомним, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) продажи электромобилей значительно возрастут в 2024 году и будут все больше снижать спрос на нефть. Ключевыми факторами этого станут доступность электрических автомобилей и инфраструктура зарядных станций.

Мы также писали, представители португальской нефтяной компании Galp Energia, заявили, что была завершена первая фаза разведки на месторождении Мопане у побережья Намибии. Они оценили запасы нефти в нем как минимум 10 миллиардов баррелей.

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