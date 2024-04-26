Нафта знову здорожчала — у чому причина

Нафтова свердловина. Фото: Reuters

Ціни на нафту підвищилися після того, як міністр фінансів США висловив оптимізм стосовно економічного зростання. Також на вартість "чорного золота" вплинули занепокоєння через конфлікти на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними агентства, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 31 цент, або на 0,4%, до 89,32 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 23 центи, або на 0,3%, до 83,80 долара за барель.За тиждень нафта марки Brent зросла на 2,3%, а WTI — на 0,8%.

Міністерка фінансів США, Джанет Йеллен, розповіла агентству Reuters, що зростання ВВП країни у першому кварталі може бути переглянуте з позиції збільшення, оскільки низка "специфічних" факторів привела до найслабшого зростання економіки за майже два роки. Вона також зазначила, що інфляція може знизитися. За словами Йеллен, економічне зростання США, ймовірно, було сильнішим, ніж передбачалося, на підставі слабких квартальних даних.

У першому кварталі економічне зростання сповільнилося, і ринкові учасники, враховуючи коментарі Джанет Йеллен щодо цін на нафту, почали висловлювати обурення щодо можливого прискорення інфляції. Інвестори почали сподіватися, що Федеральна резервна система не планує зниження відсоткових ставок до вересня.

Паралельно з цим, загрози для постачання через геополітичну ситуацію на Близькому Сході також призвели до підвищення цін на початку торгівельної сесії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) продажі електромобілів значно зростуть у 2024 році та все більше знижуватимуть попит на нафту. Ключовими факторами цього стануть доступність електричних авто та інфраструктура зарядних станцій.

Ми також писали, представники португальської нафтової компанії Galp Energia, заявили, що було завершено першу фазу розвідки на родовищі Мопане біля узбережжя Намібії. Вони оцінили запаси нафти в ньому як мінімум у 10 мільярдів барелів.