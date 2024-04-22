Португальська компанія Galp Energia заявила, що родовище у Намібії може містити 10 мільярдів барелів нафти

Видобуток нафти. Фото: ndakotalaw.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Представники португальської нафтової компанії Galp Energia, заявили, що було завершено першу фазу розвідки на родовищі Мопане біля узбережжя Намібії. Вони оцінили запаси нафти в ньому як мінімум у 10 мільярдів барелів.

Про це повідомляють Reuters.

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У компанії Galp повідомили, що провели випробування на свердловині Mopane-1X у січні та на свердловині Mopane-2X у березні. Зазначається, що в обох свердловинах, розташованих на відстані 8 кілометрів один від одного, "у високоякісних пластових пісках виявили значні поклади легкої нафти".

Родовище Мопане розташоване в Помаранчевому басейні, вздовж узбережжя Намібії. Раніше в цьому регіоні зробили відкрили кілька родовищ нафти та газу британська Shell і французька TotalEnergies.

Як зазначили в Galp Energia результати, досягнуті в ході випробувань, показали максимально допустиму межу видобутку у 14 тисяч барелів на день, що потенційно робить Мопане важливим комерційним відкриттям.

"Лише на комплексі Мопане і до буріння додаткових розвідувальних та оціночних свердловин оцінки геологічних запасів вуглеводнів становлять 10 мільярдів барелів нафтового еквівалента чи вище", — додали в компанії.

Раніше у Galp заявляли, що можуть розпочати процес залучення сторонніх інвесторів до своїх проєктів у Намібії, оскільки вони можуть досягти великих масштабів.

Нагадаємо, ми писали, що світові ціни на золото та нафту піднялися через атаку на Іран, яку джерела в США описали як "реакцію Ізраїлю". Йдеться про вибухи, що сталися на минулому тижні неподалік військової бази в північно-західній частині іранської провінції Ісфахан.

Також ми розповідали, що Російська Федерація стала головним постачальником нафти до Індії у 2023/24 фінансовому році. Тим самим вони потіснили ринкову частку виробників Близького Сходу та Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) до історичного мінімуму.