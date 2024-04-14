Цены на аренду в Киеве в апреле 2024 года. Сколько стоит снять квартиру в Киеве

Новостройки Киева. Фото: geoln.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Стоимость аренды жилья в Киеве всегда оставалась на относительно высоком уровне, что не удивительно — столица Украины является центром социальной и экономической активности страны. В начале вторжения РФ цены на аренду квартир в Киеве несколько снизились, но достаточно быстро вернулись к довоенному периоду. Сейчас же наблюдается стабильный рост цен на жилье в столице. Тенденция к увеличению стоимости аренды сохраняется и в апреле.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Киеве в апреле 2024 года, сколько стоит снять жилье в столице и в каких районах сдают самые дешевые квартиры.

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Какая ситуация с арендой в Киеве в апреле

По данным маркетплейса DIM.RIA, в марте количество предложений аренды в Украине несколько снизилось. К примеру, в Сумской области предложение уменьшилось на 95%. В Киеве также упало количество объявлений по аренде жилья. По сравнению с предыдущим месяцем оно снизилось на 11% в столице и на 57% в Киевской области.

Количество предложений на рынке аренды в Украине. Фото: DIM.RIA

По статистическим данным площадки стоимость аренды квартир в Киеве выросла на 6,2%. При этом аренда однокомнатной квартиры в столице практически вдвое выше, чем за ее пределами и составляет 17 849 грн против 9 017 грн в Киевской области.

Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве по состоянию на апрель 2024 года. Фото: DIM.RIA

Наименьшая арендная плата за однокомнатные квартиры в столице зафиксирована в Деснянском районе и составляет 9 223 грн. В Святошинском и Днепровском районах цена аренды составляет 15 330 грн и 15 191 грн соответственно. Самая высокая стоимость аренды жилья традиционно в Печерском районе. Снять однокомнатную квартиру в центре города в среднем обойдется в 25 367 грн.

Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве по районам на апрель 2024 года. Фото: DIM.RIA

По статистическим данным платформы для выбора квартир на рынке жилья в Украине ЛУН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет от 12 500 до 14 тыс. грн в месяц.

По данным аналитиков Самое дорогое жилье для аренды находится в Печерском (30 тыс. грн), Шевченковском (19 тыс. грн) и Голосеевском (15 тыс. грн) районах.

Доступные однокомнатные квартиры можно найти в Днепровском (11 тыс. грн), Святошинском (11 тыс. грн) и Деснянском (7 500 грн) районах столицы.

В среднем стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет около 16-18 тыс. грн в месяц.

Самые дорогие для аренды двухкомнатные квартиры расположены в Печерском (38 300 грн), Шевченковском (25 тыс. грн) и Голосеевском (23 тыс. грн) районах столицы.

Доступные двухкомнатные квартиры можно найти в Святошинском (14 тыс. грн), Днепровском (12 тыс. грн) и Деснянском (9 тыс. грн) районах столицы.

Самые высокие цены на аренду трехкомнатных квартир также наблюдаются в Печерском (61 100 грн), Шевченковском (42 100 грн) и Голосеевском (27 тыс. грн) районах Киева.

Самые доступные для аренды трехкомнатные квартиры можно найти в Днепровском и Дарницком районах столицы — 20 тыс. грн. Следует отметить, что информация о доступности аренды трехкомнатных квартир в Святошинском и Деснянском районах отсутствует из-за ограниченного количества актуальных данных.

Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве по районам по состоянию на апрель 2024 года. Фото: ЛУН

Согласно данным платформы объявлений M2bomber, в апреле 2024 года медианная арендная плата в Киеве составляет 13 397 грн за 1-комнатную квартиру, 15 999 грн — за 2-комнатную и 22 079 грн — за 3-комнатную квартиру в столице. При этом как можно увидеть на графике ниже, в 2024 году стоимость аренды квартир в Киеве медленно растет. Также следует отметить существенное удорожание аренды трехкомнатных квартир после "проседания" в начале года.

Медианская арендная плата в Киеве в апреле 2024 года. Фото: M2bomber

Квартиры, сдающиеся в аренду в Киеве и цены на них

Уютная 1-комнатная квартира студия

Первую квартиру из нашего списка сдают в аренду в ЖК Nyvky Plaza. Это 1-комнатная квартира-студия, расположенная на шестом этаже семиэтажного здания. Она имеет свою зону отдыха и барбекю.

В квартире сделан дизайнерский ремонт, большой угловой диван, просторные шкафы и панорамные окна, а также дубовый паркет.

Квартира оборудована практичной мебелью и современной бытовой техникой, включая телевизор Smart TV и Wi-Fi. Санузел оборудован душевой кабиной и панорамным окном. Квартира также оснащена подогревом полов, кондиционером и натяжными потолками. Автор объявления отмечает, что дом оборудован котельной и генератором.

Территория дома закрыта, есть консьерж и подземный паркинг. Расстояние до станции метро "Нивки" составляет 10 минут, до станции метро "Сырец" — 7 минут. Квартира сдается одному человеку без домашних животных. Минимальный срок аренды — полгода.

Стоимость аренды: 11 000 грн.

Объявления по аренде уютной 1-комнатной квартиры-студии. Фото: OLX

1-комнатная квартира со свежим ремонтом

В ЖК Parkland сдается квартира со свежим ремонтом и новой мебелью и техникой.

Планировка квартиры — студия с отдельной гардеробной комнатой, оснащенной вешалками, полочками и ящиками. Имеется индивидуальное отопление и бойлер для горячей воды.

Квартира полностью оснащена мебелью и техникой: холодильник, микроволновка, чайник, варочная поверхность, тостер, духовка, бойлер и стиральная машина.

Рядом находится станция метро "Васильковская". ЖК имеет привлекательную территорию с большими детскими и спортивными площадками и зеленой зоной.

Стоимость аренды: 11 500 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры со свежим ремонтом. Фото: OLX

Стильная 1-комнатная квартира

Следующая квартира, которая предлагается в аренду, расположена на пятом этаже восьмиэтажного дома в ЖК "Комфорт Таун". Жилье со стильным дизайнерским ремонтом, отдельной спальной зоной и балконом, оформлено в loft-стиле

Квартира оборудована встроенным холодильником, Smart TV, электрической поверхностью с духовой печью, микроволновкой, чайником, посудомоечной машиной, кондиционером с режимами тепла и холода, стиральной машиной, бойлером и новым роутером с поддержкой гигабитного интернета.

Спальная зона ограждена шторами и оборудована подиумом с беспружинным ортопедическим матрасом. В гостевой зоне расположен раскладной диван со встроенными нишами, а в коридоре установлен большой шкаф-купе.

Объявления по аренде стильной 1-комнатной квартиры. Фото: OLX

2-комнатная квартира в центре

В центре города в ЖК "Французский Квартал" сдается в аренду двухкомнатная квартира-студия, которая и попала в наш список. Жилье расположено на 6 этаже 24-этажного дома.

По словам автора объявления в квартире выполнен евроремонт, а также установлено автономное электрическое отопление. Квартира полностью обставлена необходимой мебелью и техникой для комфортного проживания, включая плиту с духовкой, вытяжку, холодильник, стиральную машину, телевизор и два кондиционера. В санузле есть душевая кабина.

Стоимость аренды: 23 000 грн.

Объявления по аренде 2-комнатной квартиры-студии. Фото: OLX

3-комнатная квартира с видом на террасу

Последняя и самая дорогая квартира в нашем списке. Трехкомнатная квартира в ЖК "Варшавский микрорайон" расположена на 1 этаже 25-этажного дома и имеет выход на частную террасу. В квартире есть две отдельные спальни, кухня-студия, а также два санузла.

Квартира полностью оборудована всем необходимым. Рядом находятся ТРЦ Retroville, детские сады, учебные заведения и фитнес-центры. Также рядом с ЖК есть остановки городского транспорта. На территории комплекса есть закрытая детская и спортивная площадки, а также круглосуточная охрана.

Объявления по аренде 3-комнатной квартиры с видом на террасу. Фото: OLX

Стоимость аренды: 28 000 грн.

Напомним, украинцам в трех регионах дадут средства на жилье. Украинские переселенцы в трех регионах могут получить средства на жилье в рамках инициативы "Наличные на аренду". Ее профинансирует гуманитарная организация Medair в партнерстве с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

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