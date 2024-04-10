Допомога ВПО — українцям в трьох регіонах дадуть гроші на оренду житла

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські переселенці в трьох регіонах можуть отримати кошти на житло в рамках інціативи "Готівка на оренду". Її профінансує гуманітарна організація Medair у партнерстві з Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців.

Про це інформує столичне видання donpatriot.news.

Читайте також:

Хто отримає кошти за програмою "Готівка на оренду"

Як зазначається, організація Medair за підтримки з УВКБ ООН реалізовує програму "Готівка на оренду" для того, щоб забезпечити внутрішньо переміщеним особам одну з базових потреб — оплату оренди за квартиру чи будинок.

Програма охопить одразу три області:

Вінницьку;

Хмельницьку;

Тернопільську.

Переселенці, які проживають у цих областях, можуть отримати грошову допомогу на оренду квартири, якщо підпадатимуть під певні вимоги. А саме:

родини, які проживають в колективному центрі та мають бажання поліпшити житлові умови;

особи, яким загрожує виселення з орендованого житла та повернення в колективний центр;

переселенці, що нещодавно (останні три місяці) прибули у вищезгадані області, тому потрібна фінансова допомога.

Як відбуватиметься фінансування оренди

Як зазначають в організації, фінансова допомога розрахована тільки шість місяців. Суму поділять на два платежі.

Також надання коштів передбачає, що в орендоване житло будуть заплановані моніторингові візити представниками/представницями Medair та УВКБ ООН. Фахівці організації мусять переконатися, що переселенці проживають у гідних умовах.

Після того, як збіжить шестимісячний термін, за цей час громадян має знайти джерело доходу та самотужки оплачувати подальшу оренду.

Як ВПО отримати кошти на житло

Для громадян, які бажають взяти участь у програмі, потрібно:

мати договір оренди житла, де вказана інформація про можливість проживання в житлі мінімум шість місяців;

обґрунтувати спроможність сплачувати за оренду самостійно після завершення програми;

підтвердити, що торік не надходило іншої фінансової допомоги на оплату оренди житла від Medair чи інших міжнародних організацій.

Проконсультуватися можна за номером телефону до 20 квітня 2024 року.

+380 (67) 6118 422.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у застосунку "Дія" знову почала працювати послуга "Допомога для ВПО". Міністерство цифрової трансформації та міністерство соціальної політики України вдосконалили сервіс, тому відтепер у "Дії" можна оформити довідку та виплати ВПО на всю сім’ю.

Також ми писали, що для ВПО з'являться дешеві квартири в оренду. Відомо, які умови програми. Йдеться про соціальну оренду житла для вирішення питання внутрішньо переміщених громадян та осіб, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання.