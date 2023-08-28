Цены на овощи падают — стало известно, как долго это продлится

Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE

На украинском рынке фиксируют спад цен на ряд популярных овощей. В частности, за семь дней в два раза упала оптовая стоимость тепличных огурцов, на четверть — моркови.

Такие данные приводят аналитики проекта EastFruit.

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Причины падения цен

Как отмечают эксперты, цены падают, несмотря на то, что большинство тепличных комбинатов остановили продажу огурцов к началу осени. Причиной, по которой дешевеют овощи, называют достаточное количество предложения на рынке. Сейчас поставщики привозят огурцы, выращенные на открытом грунте. На такую продукцию всегда цены ниже, чем из тепличных комбинатов.

По словам аналитиков, сейчас тепличные огурцы поступают в продажу по цене 8-21 грн/кг, тогда как к концу предыдущей недели стоимость этой продукции стартовала от 20 грн/кг. Цены на огурцы с открытого грунта начинаются с 7 грн/кг.

Поскольку дешевая продукция по-прежнему поступает на рынок, при невысоких темпах сбыта оказывает существенное давление на рынок. В этой связи цены на огурцы в стране уже упали в среднем на 31% по сравнению с прошлым годом.

Закупочная цена моркови за неделю упала на четверть. По словам аналитиков, стоимость снизилась из-за сдержанного спроса. Это заставляет пересматривать уровень оптовых цен.

По данным EastFruit стоимость моркови держится в таком ценовом диапазоне: 6-14 грн/кг. На прошлой неделе — 8-16 грн/кг.

Аналитики считают, что морковь в стране будет дешеветь в дальнейшем.

Что будет с ценами осенью

По информации "Института аграрной экономики", цены на овощи борщового набора могут в дальнейшем снижаться. На стоимость будут влиять ряд факторов.

"Население в Украине сейчас физически меньше, спрос меньше, экспорт проблемный. Поэтому цены в течение августа и, возможно, сентября не будут расти", — объясняют специалисты.

Так, в начале осени цена может упасть:

на белокочанную капусту до 10 грн/кг;

на свеклу — до 15 грн/кг;

лук репчатый — до 20 грн/кг;

морковь — до 20 грн/кг;

картофель — до 11 грн/кг.

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Напомним, на украинских магазинах в августе 2023 фиксируют подорожание некоторых видов мяса. В то же время, за месяц цена упала на сало.

Также мы писали, что в Украине был введен государственный контроль за оборотом генетически модифицированных продуктов. Это прописано в новом законе, призванном способствовать детенизации рынка обращения ГМО и создать прозрачные правила для ведения бизнеса, связанного с ним.