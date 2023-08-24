ГМО-продукти в Україні узаконили — які тепер діють правила

Продуктовий ринок: Фото: Pexels

В Україні запровадили державний контроль за обігом генетично модифікованих продуктів. Це прописано у новому законі, який покликаний сприяти детінізації ринку обігу ГМО та створити прозорі правила для ведення бізнесу, пов'язаного з ним.

Йдеться про законопроєкт №5839, який парламент ухвалив у цілому.

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Контроль за ринком ГМО-продуктів

Проєкт закону "Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів та генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки" передбачає низку змін на ринку.

Зокрема, тепер потрапить під заборону вирощування та ввезення ГМО-кукурудзи, вирощування упродовж п'яти років цукрових ГМО-буряків та ріпаку. Документ врегулює правові та організаційні засади генетично-інженерної діяльності шляхом запровадження державного контролю за використанням та обігом генетично модифікованих продуктів. Також запровадить державну реєстрацію ГМО-продуктів.

Закон містить визначення таких термінів, як:

"генетично модифікований організм";

"генетично модифікована продукція";

"ГМ-продукція як харчовий продукт".

Що передбачає проєкт закону щодо ГМО:

запровадження європейських механізмів держреєстрації ГМО;

удосконалення системи оцінки ризиків ГМО щодо впливу на здоров'я людини й навколишнє середовище;

посилення держконтролю у сфері поводження з ГМО-продукцією;

удосконалення вимог до маркування ГМО-продукції та введення деяких правил;

встановлення відповідальності порушення законодавства у зазначеній сфері.

Як пояснюють автори документа, останніми роками в країні виник тіньовий ринок ГМО-продукції, яка перебувала поза межами контролю.

Його ухвалення є однією з вимог в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Закон посприяє детінізації ринку обігу ГМО-продуктів та створенню прозорих правил для ведення такого бізнесу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українських супермаркетах у серпні поточного року почали зростати ціни на хліб та хлібопродукти. Вартість за місяць змінилась на деяку продукцію на понад 4 гривні. Продавці підвищили ціни на хліб пшеничний, батон та хліб "Бородинський". Зокрема, хліб пшеничний "Цар Хліб" у деяких магазинах подорожчав з 32,96 грн у липні до 35,93 грн у серпні (600 грамів).

Також ми писали, що за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.