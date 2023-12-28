Цены на продукты 2024 — как изменится стоимость в следующем году

Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве агрополитики считают, что в следующем году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными. Однако это касается исключительно внутреннего производства страны.

Об этом сообщает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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Изменятся ли цены на продукты в 2024 году

По словам Высоцкого, в 2024 году возможны традиционные колебания цен в Украине, но в то же время отметил, что внутренние товары отличного качества будут доступны всем потребителям. Отмечается снижение цен на сахар и подсолнечное масло.

"Есть стабильная ситуация по сравнению с прошлым годом — буквально 5% колебаний — по мясу и молочной продукции. Это мы говорим за украинскую продукцию. Мы разделяем, поскольку импорт дорог из-за логистики. Но у нас с производством кормов не должно быть проблем, поэтому в принципе, по основным блокам отечественной продукции должна быть стабильная ситуация в следующем году. Вполне возможно, что будут традиционные, но незначительные сезонные колебания. Но не более того", — отметил он.

Что еще нужно знать

Напомним, что мы проанализировали стоимость колбас, сыров и икры, сравнили средние цены на эти же продукты в декабре 2022 года и узнали, дороже ли будет готовить закуски на новогодний стол.

Также мы рассказывали, сколько вы потратите на сельдь под шубой на новогодний стол 2024 года. На приготовление сельди под шубой на Новый год 2024 вам потребуется примерно та же сумма денег. А вот на стоимость салата оливье существенно повлияло удорожание цен. Картофель, зеленый горошек и вареная колбаса стали драйверами повышения стоимости этого салата.