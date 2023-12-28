Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены на продукты в 2024 году — к чему готовиться украинцам с нового года arrow

Цены на продукты в 2024 году — к чему готовиться украинцам с нового года

28 декабря 2023 10:27
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на продукты 2024 — как изменится стоимость в следующем году
Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Министерстве агрополитики считают, что в следующем году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными. Однако это касается исключительно внутреннего производства страны.

Об этом сообщает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Читайте также:

Изменятся ли цены на продукты в 2024 году

По словам Высоцкого, в 2024 году возможны традиционные колебания цен в Украине, но в то же время отметил, что внутренние товары отличного качества будут доступны всем потребителям. Отмечается снижение цен на сахар и подсолнечное масло.

"Есть стабильная ситуация по сравнению с прошлым годом — буквально 5% колебаний — по мясу и молочной продукции. Это мы говорим за украинскую продукцию. Мы разделяем, поскольку импорт дорог из-за логистики. Но у нас с производством кормов не должно быть проблем, поэтому в принципе, по основным блокам отечественной продукции должна быть стабильная ситуация в следующем году. Вполне возможно, что будут традиционные, но незначительные сезонные колебания. Но не более того", — отметил он.

Что еще нужно знать

Напомним, что мы проанализировали стоимость колбас, сыров и икры, сравнили средние цены на эти же продукты в декабре 2022 года и узнали, дороже ли будет готовить закуски на новогодний стол.

Также мы рассказывали, сколько вы потратите на сельдь под шубой на новогодний стол 2024 года. На приготовление сельди под шубой на Новый год 2024 вам потребуется примерно та же сумма денег. А вот на стоимость салата оливье существенно повлияло удорожание цен. Картофель, зеленый горошек и вареная колбаса стали драйверами повышения стоимости этого салата.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме