Цены на продукты — что подорожает в 2023 году

Предпосылок для снижения цен на некоторые продукты нет, предупреждают эксперты

В Украине в 2023 году ожидается определенное сокращение продовольственной инфляции. При этом предпосылок для снижения цен на некоторые продукты нет.

О том, как изменятся цены в текущем году, рассказывают эксперты.

Какая сейчас ситуация на рынке

Как отмечают в Центре исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, по итогам года инфляция, вероятно, составит примерно 10-15%. Среди продуктов питания, которые точно подорожают — мясо, овощи и фрукты, тогда как резких скачков цен в ближайшее время не ожидается на масло, хлеб и крупы.

"Замедлится продовольственная инфляция: в 2023 году мы ожидаем 10-15%. Следует понимать, что инфляция никогда не снижается, а только стабилизируется, растет или не растет. Что касается товаров, которые подорожают: определенные категории мяса, возможно, овощи покажут рост, потому что непонятно, что будет с тепличными овощами, а до свежих нам еще далеко. И также импортные категории фруктов. Стабильными в цене будут масло, хлеб и крупы", — отмечают специалисты.

Причины подорожания

В то же время, в Украинском клубе аграрного бизнеса объясняют, чем продиктовано будущее подорожание овощей. Отмечают, что сейчас иссякают прошлогодние запасы, а поставки некоторых овощей затруднены. Речь идет об импорте из Турции, где произошли землетрясения. Хотя дефицита овощей не ожидается, ведь это не единственный экспортер продукции, есть также и страны Европейского Союза. Однако все это отразится на ценах.

"Поставки несколько изменились, логистика трансформировалась. Поэтому определенных категорий продуктов поступает меньше, на что всегда реагирует рынок. Главный экспортер имеет некоторые проблемы с логистикой из-за землетрясений и временно есть изменения или переломы. Это как, когда вы остановили машину, она простаивает какой-то период времени и когда вы ее отпускаете — это не значит, что она одновременно изменит ситуацию на рынке, приедет и выгрузит ящик огурцов или помидоров", — отмечают эксперты.

Уже сейчас средняя цена обычных огурцов составляет 144 гривны, в то время как в январе еще стоили 75-78 гривен.

Также в Украине подорожало мясо. Ценовая ситуация мясного рынка тоже обусловлена несколькими аспектами. В частности, подорожание курятины обусловлено особенностями производственного цикла. В январе-феврале предприятия наращивали поголовье цыплят-бройлеров, поэтому цены выросли. А в марте произойдет убой выращенного молодняка. Также оказали влияние проблемы с перебоями в электроснабжении, ведь использование генераторов привело к росту себестоимости.

Розничная стоимость свинины на конец 2022 года достигла своей высочайшей отметки — достигала 36–63,3%. А в феврале начала несколько снижаться. Дорожают корма, а значит, это отражается на конечной стоимости мяса.

Прошлогодние лидеры по удорожанию, яйца, еще себя должны проявить в цене весной, вместе с приближением Пасхальных праздников. Однако, ближе к началу лета цены вернутся к уже устоявшимся показателям, а то и ниже.

В настоящее время средняя цена яиц в магазинах составляет около 74 гривен за десяток. Согласно данным сайта Мinfin:

яйца куриные "Наседка" (десяток) стоят 74,20;

яйца куриные "Ясенсвит" (десяток) — 74,16 гривны.

В то же время, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, весной ценовая ситуация на крупы будет стабильной, однако дальнейшего удешевления не будет. Обострение энергетического кризиса продолжит негативное влияние на ценовую динамику хлеба и хлебных изделий. В частности, только в марте хлеб может подорожать — до 3%. Удорожание будет обусловлено уменьшением урожая в 2023 году, о котором предупреждают аграрии.

При этом и цены на гречку должны продемонстрировать стабильность, ведь дефицита крупы не будет в 2023 году. Аграрии засеяли гречкой много площадей. Не должна измениться цена и на подсолнечное масло.

Напомним, украинские аграрии ожидают на фоне войны собрать значительно меньший урожай зерна в 2023 году. Одной из причин является сокращение посевных площадей.

Также сообщалось, что в Украине провели исследования по поводу того, что могут купить украинцы на свою среднюю зарплату. Так, в частности, чек в Украине на яйца, молочку, курицу и напитки составляет 460 гривен, тогда как в Польше за эти продукты придется отдать 555 гривен, в Германии — 910 гривен, а во Франции — 1000 гривен.