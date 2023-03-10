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Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

10 березня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на продукти — що подорожчає у 2023-му
Передумов для зниження цін на деякі продукти немає, попереджають експерти
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні 2023 року очікується певне скорочення продовольчої інфляції. При цьому передумов для зниження цін на деякі продукти нема.

Про те, як зміняться ціни цього року, розповідають експерти.

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Яка зараз ситуація на ринку

Як зазначають у Центрі досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, за підсумками року інфляція, ймовірно, становитиме приблизно 10-15%. З-поміж продуктів харчування, які точно подорожчають — м'ясо, овочі та фрукти, тоді як різких стрибків цін не очікується на олію, хліб та крупи.

"Сповільниться продовольча інфляція: у 2023 році ми очікуємо 10-15%. Варто розуміти, що інфляція ніколи не знижується, а тільки стабілізується, або зростає чи не зростає. Щодо товарів, які подорожчають: певні категорії м'яса, можливо, овочі покажуть зростання, бо незрозуміло що буде з тепличними овочами, а до свіжих нам ще далеко. І також імпортні категорії фруктів. Стабільними в ціні будуть олія, хліб та крупи", — зауважують фахівці.

Причини подорожчання

Водночас, в Українському клубі аграрного бізнесу пояснюють, чим продиктоване майбутнє подорожчання овочів. Зазначають, що зараз вичерпуються минулорічні запаси, а поставки деяких овочів ускладнені. Йдеться про імпорт із Туреччини, де сталися  землетруси. Хоч дефіциту овочів не очікується, адже це — не єдиний експортер продукції, є також і країни Європейського Союзу. Однак все це позначиться на цінах.

"Поставки дещо змінились, логістика трансформувалась. Тож певних категорій продуктів надходить менше, на що завжди реагує ринок. Головний експортер має деякі проблеми з логістикою через землетруси й тимчасово є зміни, або переломи. Це як, коли ви зупинили машину, вона простоює якийсь період часу і коли ви її відпускаєте це не значить, що вона водночас змінить ситуацію на ринку, приїде й вивантажить ящик огірків чи помідорів", — зазначають експерти.

Вже зараз середня ціна звичайних огірків зросла майже удвічі - становить 144 гривні, тоді як у січні ще коштували 75–78 гривень.

Також в Україні подрожчало м'ясо. Цінова ситуація м’ясного ринку теж зумовлена кількома аспектами. Зокрема, здорожчання курятини обумовлене особливостями виробничого циклу. У січні-лютому підприємства нарощували поголів’я курчат-бройлерів, тому ціни зросли. А в березні відбудеться забій вирощеного молодняку. Також вплинули проблеми із перебоями в електропостачанні, адже використання генераторів призвело до зростання собівартості.

Роздрібна вартість свинину на кінець 2022 року досягла своєї найвищої позначки — сягало 36–63,3%. А в лютому почала дещо знижуватися. Дорожчають корми, а відтак — це відбивається на кінцевій вартості м'яса.

Минулорічні лідери зі здорожчання, яйця, ще себе мають "проявити" у ціні навесні, разом із наближенням Великодніх свят. Однак, ближче до початку літа ціни повернуться до вже сталих показників, а то й нижче.

Зараз середня ціна яєць у магазинах становить близько 74 гривень за десяток. Згідно з даними сайту Мinfin:

  • яйця курячі "Квочка" (десяток) коштують 74,20;
  • яйця курячі "Ясенсвіт" (десяток) — 74,16 гривні.

Водночас, за прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, навесні цінова ситуація на крупи буде стабільною, однак подальшого здешевлення не відбуватиметься. Загострення енергетичної кризи продовжить негативний вплив на цінову динаміку хліба та хлібних виробів. Зокрема, тільки в березні хліб може подорожчати — до 3%. Здорожчання буде обумовлене зменшенням врожаю у 2023 році, про який попереджають аграрії.

При цьому ціни на гречку в Україні мають продемонструвати стабільність, адже дефіциту крупи не буде в 2023 році. Аграрії засіяли гречкою багато площ. Не повинна змінитися ціна і на соняшникову олію.

Нагадаємо, українські аграрії очікують на тлі війни зібрати значно менший врожай зерна у 2023 році. Однією з причин є скорочення посівних площ.

Також повідомлялося, що в Україні провели дослідження щодо того, що можуть купити українці на свою середню зарплату. Так, зокрема, чек в Україні на яйця, молочку, курку та напої становить 460 гривень, тоді як у Польщі за ці продукти доведеться віддати 555 гривень, у Німеччині — 910 гривень, а у Франції — 1000 гривень.

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