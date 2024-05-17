Цены на зерновые в Украине по состоянию на 17 мая 2024 года — сколько стоит соя

Уборка урожая. Фото: Reuters

Цены на сою в Украине резко подскочили, вызвав беспокойство на рынках. Этот скачок в ценах связан с рядом факторов, включая рост спроса и глобальную нестабильность на рынках сельскохозяйственной продукции.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 17 мая 2024 года.

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По состоянию на 17 мая средняя цена на сою в Украине составляет 17 775 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 17 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на сою за последние дни выросла. С пятницы, 10 мая, до вторника, 14 мая, стоимость сои не изменялась и составила 17 713 грн за тонну. Однако в среду, 15 мая, цена на сою выросла до 17 763 грн за тонну, а в четверг, 16 мая, стоимость сои выросла до 17 775 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак считает, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходима сумма от 56 до 60 миллиардов долларов. Но, несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления. В прошлом году был зафиксирован рост как площадей посева, так и объемов урожая.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на уровне прошлого года", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы.

Мы также писали, что гуманитарный коридор Черным морем функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.