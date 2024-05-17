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Ціни на сою в Україні різко зросли — скільки коштує зерно у травні

17 травня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 17 травня 2024 року — скільки коштує соя
Збирання врожаю. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на сою в Україні різко підскочили, викликавши занепокоєння на ринках. Цей стрибок у цінах пов'язаний з низкою факторів, включаючи зростання попиту та глобальну нестабільність на ринках сільськогосподарської продукції.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 17 травня 2024 року.

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Станом на 17 травня середня ціна на сою в Україні становить 17 775 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на сою в Україні станом на 17 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на сою упродовж останніх днів зросла. З п'ятниці, 10 травня, до вівторка, 14 травня, вартість сої не змінювалась і становила 17 713 грн за тонну. Проте у середу, 15 травня, ціна на сою зросла до 17 763 грн за тонну, а у четвер, 16 травня, вартість сої зросла до 17 775 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак вважає, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України необхідна сума від 56 до 60 мільярдів доларів. Але, незважаючи на значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях поновлення. У минулому році було зафіксовано зростання як площ посіву, так і обсягів урожаю.

"В цьому році, незважаючи на те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на минулорічному рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та пшениці.

Ми також писали, що гуманітарний коридор Чорним морем функціонує вже майже 9 місяців та продовжує забезпечувати країни світу продукцією українських аграріїв. Так, за весь час роботи з портів Великої Одеси було експортовано близько 45 мільйонів вантажів.

сільське господарство
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зерно
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аграрії
соя

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