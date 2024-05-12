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Цены на сою в Украине — сколько стоит зерно в мае

12 мая 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 12 мая 2024 года
Уборка урожая сои. Фото: Kurkul.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на сою в Украине остаются стабильными, но за последнюю неделю наблюдается их понижение. Одной из причин этого может быть увеличение предложения на рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 12 мая 2024 года.

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По состоянию на 12 мая средняя цена на сою в Украине составляет 17 713 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на сою в Украине на 12 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни немного снизилась. В понедельник, 6 мая, тонна сои стоила 17 736 грн, а во вторник, 7 мая и в среду, 8 мая, — 17 777 грн. В четверг, 9 мая, стоимость сои составила 17 735 грн за тонну, а в пятницу, 10 мая, — 17 713 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

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Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

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Экономист Андрей Новак считает, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходима сумма от 56 до 60 миллиардов долларов. Но, несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления. В прошлом году был зафиксирован рост как площадей посева, так и объемов урожая.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на уровне прошлого года", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника.

Также мы писали, что в мае наблюдается убыль количества выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы. Их среднее количество ежедневно составляет 1 260, за неделю этот показатель упал на 1,25%.

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