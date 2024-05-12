Ціни на зернові в Україні станом на 12 травня 2024 року

Збирання врожаю сої. Фото: Kurkul.com

Ціни на сою в Україні залишаються стабільними, але за останній тиждень спостерігається їхнє зниження. Однією з причин цього може бути збільшення пропозиції на ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 12 травня 2024 року.

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Станом на 12 травня середня ціна на сою в Україні становить 17 713 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 12 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів трохи знизилась. У понеділок, 6 травня, тонна сої коштувала 17 736 грн, а у вівторок, 7 травня, та у середу, 8 травня, — 17 777 грн. У четвер, 9 травня, вартість сої становила 17 735 грн за тонну, а у п'ятницю, 10 травня, — 17 713 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак вважає, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України необхідна сума від 56 до 60 мільярдів доларів. Але, незважаючи на значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях поновлення. У минулому році було зафіксовано зростання як площ посіву, так і обсягів урожаю.

"В цьому році, незважаючи на те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на минулорічному рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику.

Також ми писали, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1 260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.