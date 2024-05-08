Ціни на зернові в Україні станом на 8 травня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: ThiloBecker/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії український експорт зерна значно постраждав, зазнавши серйозного скорочення. Активні бойові дії завдали збитків або знищили безліч сільськогосподарських угідь, сховищ та елеваторів, а також іншу важливу інфраструктуру аграрного сектору. Крім того, Росія продовжує атакувати українські порти у Чорному морі. Проте є й позитивні моменти. Протягом перших чотирьох місяців 2024 року Укрзалізниця досягла рекордного обсягу перевезень експортних вантажів — 30,4 мільйона тонн (12,9 млн тонн зерна). Це на 48,8% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 8 травня.

Читайте також:

Станом на 8 травня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 6 254 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 8 травня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла на 3,2%. Так, у вівторок, 30 квітня, одна тонна пшениці оцінювалась у 6 203 грн, що становило тижневий мінімум. Вже через день, 1 травня, вартість пшениці зросла до 6 249 грн за тонну. У п'ятницю, 3 травня, ціна цієї зернової культури сягнула позначки у 6 387 грн і протрималась на цьому рівні 4 дні. У вівторок, 7 травня, ціна пшениці зросла до свого тижневого максимуму у 6 403 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

На думку економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав значних збитків внаслідок російського вторгнення. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки в активах, блокування портів, напади на портову інфраструктуру і викрадення зернових російськими військовими.

"Загалом обсяг прямих втрат аграрного сектору від повномасштабного вторгнення Світовий банк оцінив у 70 мільярдів доларів. З них 10 мільярдів доларів — це прямі втрати від активів. Зокрема 5,6 мільярда — це втрати від знищення сільськогосподарської техніки. Через обстріли та підриви на мінах було знищено 181 тисячу одиниць аграрної техніки", — підкреслив Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та кукурудзи.