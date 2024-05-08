Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця у травні arrow

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця у травні

8 травня 2024 06:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 8 травня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: ThiloBecker/Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії український експорт зерна значно постраждав, зазнавши серйозного скорочення. Активні бойові дії завдали збитків або знищили безліч сільськогосподарських угідь, сховищ та елеваторів, а також іншу важливу інфраструктуру аграрного сектору. Крім того, Росія продовжує атакувати українські порти у Чорному морі. Проте є й позитивні моменти. Протягом перших чотирьох місяців 2024 року Укрзалізниця досягла рекордного обсягу перевезень експортних вантажів — 30,4 мільйона тонн (12,9 млн тонн зерна). Це на 48,8% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 8 травня.

Читайте також:

Станом на 8 травня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 6 254 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 8 травня 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 8 травня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла на 3,2%. Так, у вівторок, 30 квітня, одна тонна пшениці оцінювалась у 6 203 грн, що становило тижневий мінімум. Вже через день, 1 травня, вартість пшениці зросла до 6 249 грн за тонну. У п'ятницю, 3 травня, ціна цієї зернової культури сягнула позначки у 6 387 грн і протрималась на цьому рівні 4 дні. У вівторок, 7 травня, ціна пшениці зросла до свого тижневого максимуму у 6 403 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Ціни на зернові в Україні станом на 8 травня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

На думку економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав значних збитків внаслідок російського вторгнення. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки в активах, блокування портів, напади на портову інфраструктуру і викрадення зернових російськими військовими.

"Загалом обсяг прямих втрат аграрного сектору від повномасштабного вторгнення Світовий банк оцінив у 70 мільярдів доларів. З них 10 мільярдів доларів — це прямі втрати від активів. Зокрема 5,6 мільярда — це втрати від знищення сільськогосподарської техніки. Через обстріли та підриви на мінах було знищено 181 тисячу одиниць аграрної техніки", — підкреслив Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та кукурудзи.

гроші
Україна
ціни в Україні
зерно
експорт зерна
аграрії
пшениця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку