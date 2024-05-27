Цены на зерновые в Украине на 27 мая 2024 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Цены на сою в Украине начали снижаться из-за уменьшения спроса на мировых рынках и увеличения предложения в результате высоких урожаев. Экономическая нестабильность и колебания валютных курсов также повлияли на падение цен.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 27 мая 2024 года.

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По состоянию на 27 мая средняя цена на сою в Украине составляет 17 798 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 27 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни немного снизилась. Так, во вторник, 21 мая, тонна сои стоила 17 821 гривен. В среду, 22 мая, цена на сою выросла до 17 840 грн за тонну и держалась на таком уровне до субботы, 25 мая. Однако в воскресенье, 26 мая, стоимость сои снизилась и составила уже 17 798 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор понес значительные убытки из-за вторжения России. Эти потери включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые убытки активов, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу и подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы.

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