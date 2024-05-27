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Ціни на сою в Україні змінилися — скільки коштують зернові у травні

27 травня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 27 травня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на сою в Україні почали знижуватися через зменшення попиту на світових ринках та збільшення пропозиції внаслідок високих врожаїв. Економічна нестабільність та коливання валютних курсів також вплинули на падіння цін.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 27 травня 2024 року.

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Станом на 27 травня середня ціна на сою в Україні становить 17 798 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на сою в Україні станом на 27 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів трохи знизилась. Так, у вівторок, 21 травня, тонна сої коштувала 17 821 гривень. У середу, 22 травня, ціна на сою зросла до 17 840 грн за тонну і трималась на такому рівні до суботи, 25 травня. Проте у неділю, 26 травня, вартість сої знизилась і становила вже 17 798 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав значних збитків через вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі збитки активів, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю та соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи.

Ми також писали, у 2024 році відбулося рекордне зростання світових цін на какао та шоколад через дефіцит сировини. Такі негативні тенденції позначаться на вартості солодощів на полицях українських маркетів.

сільське господарство
гроші
ціни в Україні
зерно
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ціни
аграрії
соя

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