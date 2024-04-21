Цены на зерновые в Украине на 21 апреля 2024 года — сколько стоит ячмень

Уборка урожая. Фото: InvestSWVA / Courtesy

Цены на ячмень в Украине начали снижаться, что связывается с увеличением предложения этого зерна на рынке. По данным аналитиков, снижение цен на ячмень также может быть следствием повышенной конкуренции на рынке зерновых культур.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 21 апреля 2024 года.

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По состоянию на 21 апреля средняя цена на ячмень в Украине составляет 5 121 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 21 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на ячмень за последние дни несколько снизилась. Так, в понедельник, 15 апреля, стоимость ячменя составила 5 009 грн за тонну. Во вторник, 16 апреля, тонна ячменя стоила 5 190 грн, а в среду, 17 апреля, — 4 997 грн. В четверг, 18 апреля, цена ячменя составляла 5 121 грн за тонну и держится на этом уровне и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как проблемы на западных границах сказываются на экспорте зерновых

Экономист Андрей Новак заявил, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не слишком сильно отражается на экспорте зерновых. Он отметил, что сухопутными маршрутами транспортируется не более 5% украинской аграрной продукции.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Понятно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт чёрных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. В то же время, существенно сократились показатели экспорта зерновых культур — на 8,1%, или на 1,838 млрд долларов в денежном эквиваленте.