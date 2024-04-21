Ціни на зернові в Україні станом на 21 квітня 2024 року — скільки коштує ячмінь

Збирання врожаю. Фото: InvestSWVA / Courtesy

Ціни на ячмінь в Україні почали знижуватись, що пов'язують зі збільшенням пропозиції цього зерна на ринку. За даними аналітиків, зменшення цін на ячмінь також може бути наслідком підвищеної конкуренції на ринку зернових культур.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 21 квітня 2024 року.

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Станом на 21 квітня середня ціна на ячмінь в Україні становить 5 121 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 21 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь за останні дні дещо знизилась. Так, у понеділок, 15 квітня, вартість ячменю становила 5 009 грн за тонну. У вівторок, 16 квітня, тонна ячменю коштувала 5 190 грн, а у середу, 17 квітня, — 4 997 грн. У четвер, 18 квітня, ціна ячменю становила 5 121 грн за тонну і тримається на цьому рівні й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як проблеми на західних кордонах позначаються на експорті зернових

Економіст Андрій Новак заявив, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів в цілому не дуже сильно позначається на експорті зернових. Він зазначив, що сухопутними маршрутами транспортується не більше ніж 5% української аграрної продукції.

"Це неприємно з точки зору відношень з нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів по термінах постачання продукції. Зрозуміло, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів. Водночас суттєво скоротились показники експорту зернових культур — на 8,1%, або на 1,838 млрд доларів у грошовому еквіваленті.